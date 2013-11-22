Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Можно выбрать одну из тем: 1.Модель управления развитием муниципального образования. 2.Кластерная технология управления развитием муниципальных образований. 3.Использование маркетинговых инструментов в муниципальном управлении. ...
Магистерская работа по маркетингу
Тема "Управление сбытовой политикой предприятия". (она не утверждена, так что можно доработать)
От меня хотят проследить структурное многообразие (многовариантность,энтропию) влияния элементов маркетинга 4P на дистрибуцию компании (ассортимент, цена,место сбыта,реклама)
Компания занимается отоплением, кондиционированием,вентиляцией (но нам нужно только по кондиционерам), в письмо вложила ассортимент компании по данной товарной группе (думаю это поможет)
Также во вложении схема каналов сбыта компании, может тоже пригодиться.
По поводу цен - преподаватель просил от меня информацию с какими скидками мы продаем и по какой скидке больше продается (на сегодня так и не понятно для чего он это просил), но напишу-скидки от 3% (на дорогие сегменты) до 30% (на дешевые)
План и введение - утвержден преподавателем на данный момент ( но есть возможность что то менять в ходе написания).
Также во вложении статья,которые мне высылал в помощь преподаватель ("Структурный анализ системы маркетинга")
Объем работы 100стр
Сроки сдачи 2.5-3 месяца с момента начало работы.
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