Курсовая: муниципальное управление

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Можно выбрать одну из тем:

1.Модель управления развитием муниципального образования. 2.Кластерная технология управления развитием муниципальных образований. 3.Использование маркетинговых инструментов в муниципальном управлении. 4.Модель управления проектом в муниципальном менеджменте. 5.Управление муниципальными логистическими системами. 6.Управление депрессивным регионом. 7.Информационные технологии в муниципальном менеджменте. 8.Управление риском в муниципальном менеджменте 9.Антикризисное управление муниципальным образованием. 10.Разработка модели местного самоуправления в муниципальном образовании. 11.Разработка модели организации территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании. 12.Концепции решения жилищных проблем в муниципальном образовании. 13.Модель реформирования ЖКХ муниципального образования. 14.Модель управления системой социальной защиты в муниципальном образовании. 15.Модель управления городским пассажирским транспортом в муниципальном образовании. 16.Модель управления системой образования. 17.Модель управления муниципальным образовательным учреждением. 18.Модель управления системой здравоохранения. 19.Модель управления муниципальным учреждением здравоохранения. 20.Модель управления государственным (муниципальным) унитарным предприятием. 21.Модель мотивации персонала государственного (муниципального) предприятия. 22.Местное самоуправление в зарубежных странах. 23.Эффективность муниципального управления. 24.Управление мегаполисом. 26.Управление земельными ресурсами муниципальных образований. 26.Функции городов. 27.Структура и формы деятельности представительных органов в системе местного самоуправления. 28.Модели и структура исполнительных органов в системе местного самоуправления. 29.Управление муниципальной собственностью. 30.Системы городов: проблемы управления и развития. 31.Проблемы и инструментарий экономических исследований современных крупных городов. 32.Управление функционированием и развитием крупного города. 33.Социально-экономические проблемы мегаполисов и роль муниципальной администрации. 34.Управление городским хозяйством на примере транспортной системы мегаполиса. 35.Модель оценки экономической ситуации на территории города. 36.Управление сферой услуг в муниципальном образовании. 37.Прогнозирование развития системы городов. 38.Международные связи городов: проблемы управления. 39.Муниципальный маркетинг как функция управления развитием города. 40.Территориальное общественное самоуправление в мегаполисе. 41.Коммуникативные технологии муниципальных органов. 42.Оценка эффективности моделей местного самоуправления. 43.Концепции решения жилищных проблем в мегаполисе. 44.Модель управления жилищно-коммунальным хозяйством. 45.Стратегия инновационного развития региона. 46.Управление закупками для муниципальных нужд (муниципальный заказ). 47.Модель оценки деятельности муниципальных служащих. 48.Моделирование как метод муниципального управления. 49.Модели организации сельского управления. 50.Модель организации контрольной работы в городской администрации.

Объем 30 стр.

Срок 4-5 дней.

Цена 1000р. Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

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