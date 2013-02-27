Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий. Я являюсь директором компании Cheldip74. Моя компания предлагает вам услуги по написанию диплом-курсовых работ.

Наша группа в контакте http://vk.com/club29536704

Наш сайт: http://cheldip74.ru/

Мы пишем по всем темам, кроме технических тем. Чертежи не делаем.

Так же занимаюсь созданием сайтов на заказ.

Мое портфолио: http://www.weblancer.net/users/cheldip/portfolio/

Мой сайт по созданию сайтов: http://odv-site.ru/

Создаю сайты на Джумле и Вордпрессе.

Цена за сайт от 3000р.

Срок 4-5 дней.