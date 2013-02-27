Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий. Я являюсь директором компании Cheldip74. Моя компания предлагает вам услуги по написанию диплом-курсовых работ.
Наша группа в контакте http://vk.com/club29536704
Наш сайт: http://cheldip74.ru/
Мы пишем по всем темам, кроме технических тем. Чертежи не делаем.
Так же занимаюсь созданием сайтов на заказ.
Мое портфолио: http://www.weblancer.net/users/cheldip/portfolio/
Мой сайт по созданию сайтов: http://odv-site.ru/
Создаю сайты на Джумле и Вордпрессе.
Цена за сайт от 3000р.
Срок 4-5 дней.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$220
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Привет всем. Мне представилась возможность работать с Дмитрием. Мне нужно было в довольно короткие сроки сделать сайт. Очень благодарен ему, что сайт получился даже круче, чем я ожидал.Спасибо еще раз!!! Кратчайшие сроки, учет всех пожеланий и нюансов- вот за что я вас благодарю. Всем советую.
Ответный отзыв
Четкое тз-быстрая оплата-рекомендую.
$220
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую Дмитрия, лучшего соотношения цена-время-качество найти трудно.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Было приятно сотрудничать.
$220
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Редко найдешь такого специалиста как Дмитрий, сделал всё очень качественно и надёжно, сайт блистает,буду и в будущем надеюсь сотрудничать с Дмитрием, он профессионал .Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Рекомендую.
$300
10 баллов
12 лет назад
JoomlaWordPress
Работа выполнена качественно и в срок, сайт очень понравился, спасибо! Рекомендую Дмитрия как грамотного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Рекомендую.
$300
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Дмитрий,профи с большой буквы. В течение 3-х часов сделал мне красивый сайт. Очень грамотный специалист. Все четко и быстро. Любой мой каприз делал в считанные минуты. Рекомендую Дмитрия,как ответственного и грамотного специалиста. Спасибо Дмитрий за сайт.
Ответный отзыв
Артур хороший работодатель. Четкое тз,быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Сайты «под ключ»
6 отзывов
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