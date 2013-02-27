cheldip

Дмитрий cheldip

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий. Я являюсь директором компании Cheldip74. Моя компания предлагает вам услуги по написанию диплом-курсовых работ.

Наша группа в контакте http://vk.com/club29536704

Наш сайт: http://cheldip74.ru/

Мы пишем по всем темам, кроме технических тем. Чертежи не делаем.

Так же занимаюсь созданием сайтов на заказ.

Мое портфолио: http://www.weblancer.net/users/cheldip/portfolio/

Мой сайт по созданию сайтов: http://odv-site.ru/

Создаю сайты на Джумле и Вордпрессе.

Цена за сайт от 3000р.

Срок 4-5 дней.

Портфолио

Отзывы заказчиков

alavarweb
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$220
10 баллов
12 лет назад
Сайт - мебельные ткани
WordPress
Привет всем. Мне представилась возможность работать с Дмитрием. Мне нужно было в довольно короткие сроки сделать сайт. Очень благодарен ему, что сайт получился даже круче, чем я ожидал.Спасибо еще раз!!! Кратчайшие сроки, учет всех пожеланий и нюансов- вот за что я вас благодарю. Всем советую.
Четкое тз-быстрая оплата-рекомендую.
Ответный отзыв
alinakom
Алина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$220
10 баллов
12 лет назад
Сайт для семейного клуба
Рекомендую Дмитрия, лучшего соотношения цена-время-качество найти трудно.
Спасибо за проект. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
ddr3
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$220
10 баллов
12 лет назад
Сайт для автомоечного комплекса
WordPress
Редко найдешь такого специалиста как Дмитрий, сделал всё очень качественно и надёжно, сайт блистает,буду и в будущем надеюсь сотрудничать с Дмитрием, он профессионал .Рекомендую
Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ldarya
Дарья 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт охранного агенства
JoomlaWordPress
Работа выполнена качественно и в срок, сайт очень понравился, спасибо! Рекомендую Дмитрия как грамотного и ответственного исполнителя.
Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Art-seoprofi
Артур 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт на Вордпрессе
WordPress
Дмитрий,профи с большой буквы. В течение 3-х часов сделал мне красивый сайт. Очень грамотный специалист. Все четко и быстро. Любой мой каприз делал в считанные минуты. Рекомендую Дмитрия,как ответственного и грамотного специалиста. Спасибо Дмитрий за сайт.
Артур хороший работодатель. Четкое тз,быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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