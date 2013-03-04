Ldarya

Дарья Ldarya

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Участие в тендерах

Помощь в работе с тендерами (аукционы, котировки и др.). Аккредитация, переаккредитация вашего юр. лица, ИП на электронных торговых площадках.

Получение ЭЦП. Поиск и подборка тендеров по вашим параметрам. Подготовка заявки. Непосредственно само участие в торгах. Оформление банковских гарантий. Подписание контракта. Консультирование по отклонению вашей заявки. Опыт работы со стороны заказчика и поставщика. Преимущественно медицина по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Отзывы фрилансеров

cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Создать сайт охранного агенства
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Спасибо за работу. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и в срок, сайт очень понравился, спасибо! Рекомендую Дмитрия как грамотного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв