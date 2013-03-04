Нужно на фотографии торгового зала в гипермаркете самообслуживания разместить витрину-остров, которую планируется туда поставить. Доступную цену с картошкой сдвинуть правее. Коричневые витрины - это остров, который нужно поставить.
Участие в тендерах
Помощь в работе с тендерами (аукционы, котировки и др.). Аккредитация, переаккредитация вашего юр. лица, ИП на электронных торговых площадках.
Получение ЭЦП. Поиск и подборка тендеров по вашим параметрам. Подготовка заявки. Непосредственно само участие в торгах. Оформление банковских гарантий. Подписание контракта. Консультирование по отклонению вашей заявки. Опыт работы со стороны заказчика и поставщика. Преимущественно медицина по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Действие аккаунта приостановлено!
- Обработка фотографий8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно создать сайт охранного агенства. Сайт должен быть простым и красивым. Предпочтительная платформа Джумла или Вордпресс. Интересует цена и срок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
12 лет назад
JoomlaWordPress
Спасибо за работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок, сайт очень понравился, спасибо! Рекомендую Дмитрия как грамотного и ответственного исполнителя.