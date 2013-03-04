Участие в тендерах

Помощь в работе с тендерами (аукционы, котировки и др.). Аккредитация, переаккредитация вашего юр. лица, ИП на электронных торговых площадках.

Получение ЭЦП. Поиск и подборка тендеров по вашим параметрам. Подготовка заявки. Непосредственно само участие в торгах. Оформление банковских гарантий. Подписание контракта. Консультирование по отклонению вашей заявки. Опыт работы со стороны заказчика и поставщика. Преимущественно медицина по 44-ФЗ и 223-ФЗ.