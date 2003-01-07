Реферат

$23
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Закрыт1 заявка115 просмотров

тема любая на выбор из списка, но с эмпирической частью

темы во вложения+требования по содержанию и оформлению

Объем 22 страницы без учета списка литературы

антиплагиат 70%, введение и заключение должны быть написаны самостоятельно!

срок 7 дней

цена 700 руб.

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров