Реферат маркетинг

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Объем 1,2,3= 7-8 страниц+список литературы (5 источников)

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Оформление ГОСТ 7.1-2003

Поля 3 см слева, 1 см справа по 2 см сверху и снизу.

12 кегль, интервал 1,5

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров