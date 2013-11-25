Курсовая по гму

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Завершен2 заявки166 просмотров

Вид работы: курсовая

Дисциплина: ГМУ

Тема: Анализ рынка транспортных услуг в РФ

План: есть

Объем: 35 стр

Срок полной сдачи работы:25.11.13

11 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад
$50
2 дня
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Заявки фрилансеров

diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад