Согласно предоставленному плану, уже написана первая глава. Стандартное оформление, методичку отправлю по почте. смотреть план и тему во вложенном файле.
Авторы по налогам и налогообложению
В компанию требуются авторы-исполнители, по предмету налоги и налогообложение.
Внимание!
Залог дальнейшего успешного развития компании – постоянное стремление к повышению качества оказываемых услуг.
Требования:
• обязательность и исполнительность;
• возраст: от 24 до 65 лет;
• высшее образование;
• знание программ Microsoft office;
• наличие или доступ к сети Internet.
Внимание!!!
Внимательно заполняйте анкеты, подробно указывайте дисциплины и типы работ по которым ВЫ специализируетесь – указывать исключительно полную, достоверную информацию
Особое внимание обращаем на графы анкеты, содержащие контактную информацию – номера стационарного и мобильного телефонов, электронные адреса!
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