Авторы по налогам и налогообложению

В компанию требуются авторы-исполнители, по предмету налоги и налогообложение.

Внимание!

Залог дальнейшего успешного развития компании – постоянное стремление к повышению качества оказываемых услуг.

Требования:

• обязательность и исполнительность;

• возраст: от 24 до 65 лет;

• высшее образование;

• знание программ Microsoft office;

• наличие или доступ к сети Internet.

Внимание!!!

Внимательно заполняйте анкеты, подробно указывайте дисциплины и типы работ по которым ВЫ специализируетесь – указывать исключительно полную, достоверную информацию

Особое внимание обращаем на графы анкеты, содержащие контактную информацию – номера стационарного и мобильного телефонов, электронные адреса!