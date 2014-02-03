Отчет о прохождении эконом и практики менеджмента

$60
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Завершен3 заявки154 просмотра

Работаю в США на TBI airport management в аэропорту города Атланте на позиции супервайзер департамента по обслуживанию и языковому переводу для пассажиров (переводим для US Customs and Border protection), компания сейчас является частью ADC & HAS, шесть месяцев назад была приобретена у испанской Abertis Infraestructuras, S.A. Компания подчиняется напрямую (есть контракт на пять лет, подписан 17.05.2012) департаменту авиации США в Атланте (Atlanta Department of Aviation). Заканчиваю обучение в России по специальности ГМУ. С меня требуют отчет по практике на 20-23 страницы, можно описать историю, структуру, руководство, должностные обязанности и т.п. Вся информация есть в англоязычных источниках. На компанию работаю с 17.05.2012, в позиции супервайзера с 06.2013. Карьеру начинал устным переводчиком с Русского и Болгарского на Английский. Про все это нужно расписать на 20 страниц. Прикладываю официальную программу от университета, но ей ненужно придерживаться. Возможно её отдельные элементы могут быть полезными в выполни работы. К отчету нужно подойти творчески с фантазией:). Таблицы, графики и т.п. приветствуются. Отчет предоставляется в сброшюрованном виде. Оформляется на отдельных листах формата А4 с одной стороны листа. Размер полей вокруг текста: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 25 мм. Текст набирается на компьютере 14 шрифтом (Times New Roman) че-рез 1,5 интервал. Примерный объем текстовой части 18-20 страниц.

11 лет назад
Nikitasubbotin
Никита 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$60
5 дней
Очень качественная работа, выполнена в сжатые сроки
Спасибо за четкое задание и оперативное общение!

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад