Доделать 3 главу Срок 24-25 декабря
Курсовая работа
Необходимо написать курсовую работу по финансовому праву.
Тема курсовой: "Понятие и виды финансово-правовых норм"
План:
Введение (актуальность, предмет,объект, цели,задачи)
Глава I Финансово-правовые нормы в РФ и их сущностные характеристики
1.1. Формирование норм финансового права в 1992-2002 г.
1.2. Спецефические особенности финансово-правового регулирования
Глава II Классификация финансово-правовых норм
2.1. Нормы финансового права в Конституции и Конституционных законах (найти в Конституции и Конституционных законах)
2.2. Специальные кодификации в Таможенном Кодексе Таможенного союза РФ, в Бюджетном Кодексе РФ, Налоговом Кодексе) ( написать характеристику)
2.3. Нормы финансового права в Федеральных законах (найти нормы в ФЗ « О Центральном Банке», ФЗ « О Счетной Палате», ФЗ « О противолигализации отмыванию доходов полученных преступным путем» и т.д. найти ещё несколько ФЗ)
Заключение
Список литературы
Объем работы: 20-25 страниц. Срок 4-5 дня.
В работе необходимы сноски на источники.
Оригинальность не менее 50%.
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