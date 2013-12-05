Курсовая работа

Необходимо написать курсовую работу по финансовому праву.

Тема курсовой: "Понятие и виды финансово-правовых норм"

План:

Введение (актуальность, предмет,объект, цели,задачи)

Глава I Финансово-правовые нормы в РФ и их сущностные характеристики

1.1. Формирование норм финансового права в 1992-2002 г.

1.2. Спецефические особенности финансово-правового регулирования

Глава II Классификация финансово-правовых норм

2.1. Нормы финансового права в Конституции и Конституционных законах (найти в Конституции и Конституционных законах)

2.2. Специальные кодификации в Таможенном Кодексе Таможенного союза РФ, в Бюджетном Кодексе РФ, Налоговом Кодексе) ( написать характеристику)

2.3. Нормы финансового права в Федеральных законах (найти нормы в ФЗ « О Центральном Банке», ФЗ « О Счетной Палате», ФЗ « О противолигализации отмыванию доходов полученных преступным путем» и т.д. найти ещё несколько ФЗ)

Заключение

Список литературы

Объем работы: 20-25 страниц. Срок 4-5 дня.

В работе необходимы сноски на источники.

Оригинальность не менее 50%.