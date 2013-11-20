Проектирование и расчёт усилителя мощности

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Тема - Проектирование и расчёт усилителя мощности низкой частоты.

Срок - 10 дней .

Тип работы - курсовая работа

Предмет - электроника

Кол - во листов 25

Вуз: КНИТУ-КАИ

В приложении методичка и задание.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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