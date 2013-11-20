Доделать 3 главу Срок 24-25 декабря
Проектирование и расчёт усилителя мощности
Тема - Проектирование и расчёт усилителя мощности низкой частоты.
Срок - 10 дней .
Тип работы - курсовая работа
Предмет - электроника
Кол - во листов 25
Вуз: КНИТУ-КАИ
В приложении методичка и задание.
Заявки фрилансеров
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