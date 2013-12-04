Доделать 3 главу Срок 24-25 декабря
Курсовая работа по административному праву-3
Нужна курсовая по административному праву.
Тема: «Административное правонарушение. Признаки и состав».
Объем — 35–40 страниц.
Требования — во вложении.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!
Оригинальность — 70 %.
Указывайте цены и сроки.
Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.
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