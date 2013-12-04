Курсовая работа по административному праву-3

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки157 просмотров

Нужна курсовая по административному праву.

Тема: «Административное правонарушение. Признаки и состав».

Объем — 35–40 страниц.

Требования — во вложении.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

11 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Сложная работа, выполнена на очень высоком уровне. Если для вас главный ориентир - исключительное качество, то не раздумывайте, обращайтесь к Евгении!
Благодарю Артема за очередной успешный совместный проект! +10 баллов!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад