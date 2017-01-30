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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
6 лет назад
Евгения отлично справилась с работой. Реферат был выполнен в краткие сроки. Качество работы соответствует заданию. Евгения оперативно выходила на связь.
Ответный отзыв
Самые лучшие впечатления от сотрудничества с Владимиром! Рекомендую всем фрилансерам!
$70
10 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен с хорошим качеством и точно в срок. Это уже не первый наш совместный проект, поэтому готов рекомендовать Евгению как грамотного, опытного и надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Сергей - Надежный Заказчик, сотрудничаем не в первый раз. Внимателен к деталям, крайне тактичен, обязателен. Огромное спасибо за очередной интересный заказ!
$11
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу.. Все в срок и по требованиям. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Галиной принесло только положительные эмоции: все четко, оплата без проблем! Однозначно рекомендую!
$21
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена на высшем уровне в соответствии с требованиями. Спасибо!
Ответный отзыв
Ирина - отличный Заказчик, все этапы сотрудничества проходили на высшем уровне! Рекомендую всем фрилансерам!
$150
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель! Делает работу качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Самые лучшие впечатления от взаимодействия с Александром! Все этапы сотрудничества проходили на самом высшем уровне! Огромное спасибо! Рекомендую Александра всем фрилансерам как отличного Заказчика!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
157 отзывов
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