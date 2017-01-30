ev-geniya

Евгения ev-geniya

 
38 летРоссия/Орел
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
trogvar1
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Реферат, Современная внешняя политика РФ
Евгения отлично справилась с работой. Реферат был выполнен в краткие сроки. Качество работы соответствует заданию. Евгения оперативно выходила на связь.
Самые лучшие впечатления от сотрудничества с Владимиром! Рекомендую всем фрилансерам!
Ответный отзыв
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Часть диплома: Бизнес-планирование на предприятии
Заказ выполнен с хорошим качеством и точно в срок. Это уже не первый наш совместный проект, поэтому готов рекомендовать Евгению как грамотного, опытного и надежного исполнителя.
Сергей - Надежный Заказчик, сотрудничаем не в первый раз. Внимателен к деталям, крайне тактичен, обязателен. Огромное спасибо за очередной интересный заказ!
Ответный отзыв
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Реферат история
Спасибо за работу.. Все в срок и по требованиям. Рекомендую!
Сотрудничество с Галиной принесло только положительные эмоции: все четко, оплата без проблем! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
swetilo
Ирина 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$21
10 баллов
7 лет назад
Курсовая - Юриспруденция
Работа выполнена на высшем уровне в соответствии с требованиями. Спасибо!
Ирина - отличный Заказчик, все этапы сотрудничества проходили на высшем уровне! Рекомендую всем фрилансерам!
Ответный отзыв
web-studio-51
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Написать диплом (юриспруденция)
Отличный исполнитель! Делает работу качественно и в срок. Рекомендую!
Самые лучшие впечатления от взаимодействия с Александром! Все этапы сотрудничества проходили на самом высшем уровне! Огромное спасибо! Рекомендую Александра всем фрилансерам как отличного Заказчика!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
157 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга