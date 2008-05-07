В лс скину вам этот excel файл и готовую курсовую работу другого студента, как пример "У меня есть готовый расчет в exel можешь его приложить в заявку курсача на студворк, сказать, что ...
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- $50Защита информацииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Выполнить 3 лаб. работы по дисциплине: "Защита информации в автоматизированных системах управления" Вот второй работе можно выбрать любое задание.Защита информацииЛабораторные работынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Для создания личного кабинета на нашем сайте, где клиенты могут отправлять заявки, а сотрудники получают уведомления о заказах, вам потребуется выполнить следующие шаги:1. Регистрация и аутентификация: - Создайте страницу регистрации для клиентов и сотрудников. Соберите ...WordPressСайт на WordPressЗащита информацииВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется программная реализация и разработка прототипа системы защиты информацииЗащита информацииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
[b]Практическое задание[/b] Составить перечень мероприятий (этапов) необходимых для построения комплексной системы защиты информации (КСЗИ) с учётом нормативно-методических актов, описать нормативно-правовые, нормативно-методические акты (документы) используемые для реализации каждого мероприятия/этапа с учетом специфики выбранного объекта/системы. Данные можно взять свои. Ранее ...Защита информацииКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо разработать визуальный макет сайта отчётов кафедры Сайт должен иметь функционал аутентификации, защиты информации, пользовательская и административная часть интерфейса, а также поиск по ключевым словам Сайт необходимо выполнить в стилистике сайта, скриншот которого приложен нижеЗащита информацииСайты «под ключ»9 заявокЗакрытгод назад
Нужна помощь в выполнении и пояснении лабораторных работ по предмету защита информации. Подходит java, js, node js. Количество лабораторных - 7 штук. За подробностями по поводу оплаты и заданий пишите в лс.JavascriptJavaЗащита информацииЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт2 года назад
Дисциплина: Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах Тема: Системы защиты информации в США [b]Требования к оформлению: [/b] Объем: 15-20 листов Литература должна быть оформлена по ГОСТ 7.05-2008 Кол-во источников минимум 30 Порядок листов: 1. ...Защита информацииЗакрыт2 года назад
Тема Криптографичкские методы защиты информации Всё должно быть по параметрам указанным в файле.Защита информацииЗакрыт2 года назад
Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников ...Написание статейСценарий для видеоЗащита информацииКопирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет! Нужно написать Исследовательскую работу по примеру, который я скину Вам уже в ЛС. Тема работы: [b]Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), в компьютерных сетях и компьютерах [/b]А также нужно будет сделать презентацию к ...Защита информацииЗавершен3 года назад
Прошу повысить оригинальность до 85 и больше, проверка через сайт antiplagiat.ruЗащита информацииРерайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Задача обеспечить защиту информации в рамках отдела продаж - 6 компьютеров. Нужна консультация специалиста.Защита информацииСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать реферат на тему "добывание информации с помощью технической разведки", на первой прикреплённой фотографии это тема № 4, там же основные вопросы, которые должны быть по ней раскрыты. Объём: плюс-минус 20 страниц текста + приложение, ...Защита информацииЗавершен3 года назад
Основные моменты:• Пишем статьи для [url=https://pentest.codeby.net/ru/]https://pentest.codeby.net/ru/[/url]• Аудитория - юридические лица • Тематика статей: пентест, защита информации, аудит информационной безопасности и любые другие темы по специализации [url=https://pentest.codeby.net/ru/]https://pentest.codeby.net/ru/[/url]• Теория не интересна - только современные, проверенные и работающие варианты • ...Написание статейЗащита информацииКопирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Предмет: Защита информации и электронная цифровая подпись Задания по разделам электронного учебно-методического пособия. Выполнить все разделы: Практика с 1 по 5. Вариант 4. Выполнить работу в электронном виде(word) с постановкой задачи, решением и ответами на контрольные вопросы. Тесты в конце ...Защита информацииПрикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо выполнить лабораторные работы по предмету "защита информации". Программирование на с++ и последующее формирование отчетов. -концептуальная модель защиты информации-методы шифрования-парольная защита-разграничение доступа5 работ вообщем, ссылкой на диск скину методички и заданияЗащита информацииЛабораторные работынет заявокЗакрыт4 года назад
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Курсовая работа по программированию (методы и средства защиты информации). Только для программистов или студентов ВУЗов, обучающихся по этой специальности. 25- 30 страниц. можно не очень хорошо, главное в соответствии с методическиим указаниями и желательно сегодня=))) Тема ...Защита информацииЗавершен5 лет назад
Задача Необходимо придумать и реализовать практическую часть к диплому "Совершенствование информационной безопасности в поликлинике", предложить средства защиты информации (персональных данных пациентов) с учетом финансовых ограничений и требований законодательства.Защита информацииЗакрыт5 лет назад
- $3
Здравствуйте! Необходимо написать статью на образовательный сайт по информатике, на тему: Защита информации В тексте обязательно должно присутствовать ключевые фразы: "Защита информации" ; "Информационная защита информации" ; "средства защиты информации" ; "технологии защиты информации" ; "система защиты информации" в различных вариациях. (в разных ...Защита информацииКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад