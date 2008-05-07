Заказать защиту информации

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  • Разработка системы технической защиты информации объектов информатизац

    $50

    В лс скину вам этот excel файл и готовую курсовую работу другого студента, как пример "У меня есть готовый расчет в exel можешь его приложить в заявку курсача на студворк, сказать, что ...

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • "Защита информации в автоматизированных системах управления"

    Выполнить 3 лаб. работы по дисциплине: "Защита информации в автоматизированных системах управления" Вот второй работе можно выбрать любое задание.

    Защита информации
    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Доработать сайт на wordpress

    Для создания личного кабинета на нашем сайте, где клиенты могут отправлять заявки, а сотрудники получают уведомления о заказах, вам потребуется выполнить следующие шаги:1. Регистрация и аутентификация:   - Создайте страницу регистрации для клиентов и сотрудников. Соберите ...

    WordPressСайт на WordPressЗащита информации
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Нормативное обеспечение проектной и производственной деятельности

    [b]Практическое задание[/b] Составить перечень мероприятий (этапов) необходимых для построения комплексной системы защиты информации (КСЗИ) с учётом нормативно-методических актов, описать нормативно-правовые, нормативно-методические акты (документы) используемые для реализации каждого мероприятия/этапа с учетом специфики выбранного объекта/системы. Данные можно взять свои. Ранее ...

    Защита информации
    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Макет сайта отчётов кафедры

    Необходимо разработать визуальный макет сайта отчётов кафедры Сайт должен иметь функционал аутентификации, защиты информации, пользовательская и административная часть интерфейса, а также поиск по ключевым словам Сайт необходимо выполнить в стилистике сайта, скриншот которого приложен ниже

    Защита информации
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Лабораторные работы по защите информации

    Нужна помощь в выполнении и пояснении лабораторных работ по предмету защита информации. Подходит java, js, node js. Количество лабораторных - 7 штук. За подробностями по поводу оплаты и заданий пишите в лс.

    JavascriptJavaЗащита информации
    Лабораторные работы2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Реферат 95+ оригинальность

    Дисциплина: Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах Тема: Системы защиты информации в США [b]Требования к оформлению: [/b] Объем: 15-20 листов Литература должна быть оформлена по ГОСТ 7.05-2008 Кол-во источников минимум 30 Порядок листов: 1. ...

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • IT копирайтер, автор, журналист

    Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников ...

    Написание статейСценарий для видеоЗащита информации
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать проектную работу

    Всем привет! Нужно написать Исследовательскую работу по примеру, который я скину Вам уже в ЛС. Тема работы: [b]Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), в компьютерных сетях и компьютерах  [/b]А также нужно будет сделать презентацию к ...

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Реферат на тему "добывание информации с помощью технической разведки"

    Необходимо сделать реферат на тему "добывание информации с помощью технической разведки", на первой прикреплённой фотографии это тема № 4, там же основные вопросы, которые должны быть по ней раскрыты. Объём: плюс-минус 20 страниц текста + приложение, ...

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать серию статей по информационной безопасности

    Основные моменты:• Пишем статьи для [url=https://pentest.codeby.net/ru/]https://pentest.codeby.net/ru/[/url]• Аудитория - юридические лица • Тематика статей: пентест, защита информации, аудит информационной безопасности и любые другие темы по специализации [url=https://pentest.codeby.net/ru/]https://pentest.codeby.net/ru/[/url]• Теория не интересна - только современные, проверенные и работающие варианты • ...

    Написание статейЗащита информации
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Практическая работа

    Предмет: Защита информации и электронная цифровая подпись  Задания по разделам электронного учебно-методического пособия.  Выполнить все разделы: Практика с 1 по 5.  Вариант 4.  Выполнить работу в электронном виде(word) с постановкой задачи, решением и ответами на контрольные вопросы.  Тесты в конце ...

    Защита информации
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать лабораторные работы по защите информации

    Необходимо выполнить лабораторные работы по предмету "защита информации". Программирование на с++ и последующее формирование отчетов.  -концептуальная модель защиты информации-методы шифрования-парольная защита-разграничение доступа5 работ вообщем, ссылкой на диск скину методички и задания

    Защита информации
    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Курсовая работа по программированию (криптография)

    $15

    Курсовая работа по программированию (методы и средства защиты информации). Только для программистов или студентов ВУЗов, обучающихся по этой специальности. 25- 30 страниц. можно не очень хорошо, главное в соответствии с методическиим указаниями и желательно сегодня=))) Тема ...

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Практическая часть к диплому

    Задача Необходимо придумать и реализовать практическую часть к диплому "Совершенствование информационной безопасности в поликлинике", предложить средства защиты информации (персональных данных пациентов) с учетом финансовых ограничений и требований законодательства.

    Защита информации
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья на образовательный сайт по информатике

    $3

    Здравствуйте! Необходимо написать статью на образовательный сайт по информатике, на тему:  Защита информации В тексте обязательно должно присутствовать ключевые фразы: "Защита информации" ; "Информационная защита информации" ; "средства защиты информации" ; "технологии защиты информации" ; "система защиты информации" в различных вариациях. (в разных ...

    Защита информации
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад