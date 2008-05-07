Защита информации

Всем привет! Нужно написать Исследовательскую работу по примеру, который я скину Вам уже в ЛС. Тема работы: [b]Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), в компьютерных сетях и компьютерах [/b]А также нужно будет сделать презентацию к ...