Разработка системы технической защиты информации объектов информатизац

В лс скину вам этот excel файл и готовую курсовую работу другого студента, как пример

"У меня есть готовый расчет в exel можешь его приложить в заявку курсача на студворк, сказать, что все формулы уже написаны подставьте мои цифры, а рисунки там не трудно сделать в начале курсача, они не берут из-за расчетов

в расчете все формалы стоят надо только цифры подставить, которые Макеев дал, а по эконом части сколько твой продукт и его компоненты будут стоить+работы и тд. Тогда у заказчиков только оформление курсача останется и не нужно будет высчитывать.

Ну так есть расчет 2 глава и 3 глава там где стоимость , их нужно считать и в это exel файле сделан расчет, ее приложить вместе с работой и написать, что в этом в файле расчеты по курсовой"