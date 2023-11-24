Написать код с объяснением для курсовой, и обьяснить как его запустить

$50
Базы данныхЗавершен3 заявки52 просмотра
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Написать код , тему курсовой прикрепил на скрине ниже

месяц назад
Funny_Shadow
Максим 
18 летУкраина
месяц в сервисе
Был
8 дней назад
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Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$50
1 день
UAHUSDT
Очень сильно выручил! В кратчайшие сроки выполнил уйму работы и объяснил как все работает, однозначно рекомендую!!!
Отличный заказчик - рекомендую. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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