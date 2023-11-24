Необходимо создать: RESTful сервис для извлечения текста из PDF файлов на python Краткое тз: Pdf файл и извлекается в плоский обычный текст, с разбиением на страницы потом вызывается сервис для ...
Написать код с объяснением для курсовой, и обьяснить как его запустить
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Написать код , тему курсовой прикрепил на скрине ниже
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