Необходимо создать:

RESTful сервис для извлечения текста из PDF файлов на python

Краткое тз:

Pdf файл и извлекается в плоский обычный текст, с разбиением на страницы потом вызывается сервис для индексирования документа в базу данных.

При индексировании используется морфология для приведению слов к начальной форме, затем делается статистика, считается количество слов в документе и на каждой странице.

Создается общая база в которой написано сколько встречается слов в тексте

Необходимо выполнить на python в виде рест сервиса

К часам 10 у меня будет Исходник программы которая достает текст

Координаты сервиса который индексирует

И описание рест апи этого сервиса