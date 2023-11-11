Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать:
RESTful сервис для извлечения текста из PDF файлов на python
Краткое тз:
Pdf файл и извлекается в плоский обычный текст, с разбиением на страницы потом вызывается сервис для индексирования документа в базу данных.
При индексировании используется морфология для приведению слов к начальной форме, затем делается статистика, считается количество слов в документе и на каждой странице.
Создается общая база в которой написано сколько встречается слов в тексте
Необходимо выполнить на python в виде рест сервиса
К часам 10 у меня будет Исходник программы которая достает текст
Координаты сервиса который индексирует
И описание рест апи этого сервиса
- Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт6 дней назад
- $5
Работа разовая, с последующим привлечением (периодически будут изменяться алгоритмы работы). Цель: необходимо будет сравнивать файлы фин.отчётов ВБ с шаблонами отчётов 1С. Обязанности: технические корректировки сравнение файлов ...Базы данных8 заявокЗакрыт8 дней назад
- $15
так нужны коэффициенты за 2019 по 2023 всех баскидбольных матчей. как должна выглядить база 1 строка названия чемпионата 2 3 строка коэффициенты на команды 4 строка счет матча.Базы данных3 заявкиЗакрыт9 дней назад
Написать код VBA , все детали дамБазы данных5 заявокЗакрыт9 дней назад
- $3
Нужно сделать домашнее задание в Microsoft Access. Это 11-й класс школьной программы. Оплата 100 грн. Плюс со временем будет еще несколько подобных заданий. Готов работать на постоянной основе. Само задание в видео: https://youtu.be/LKHF_xOKMrQБазы данных1 исполнительЗавершенмесяц назад
Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс) Для общего понимания, хочу сделать ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 дней назад
- $3000
Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...Базы данныхнет заявокЗакрыт15 дней назад
Требуется: датасет в формате .csv, готовый и рабочий эксперимент Azure ML, презентация с подробными скриншотами эксперимента и с описанием выполняемых действий, оформление не требуется. Данные на усмотрение исполнителя, важно пройти все шаги, указанные ниже. ...Базы данных1 заявкаЗакрытмесяц назад
Cделать в fastreport шаблон документа, приложение Бизнес Пак.Базы данныхнет заявокЗакрыт20 дней назад
- $35
и так нужна база для футбольных матчей, что нужно? нужно около 300000 матчей со следующими статистическими данными, 1. названия матча год месяц день, владение обеих команд, колличество ударов за матч обеих команд, колличество ударов в ...Базы данных4 заявкиЗакрытмесяц назад