Спарсить данные из мобильного приложения

Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328 ) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс)

Для общего понимания, хочу сделать сайт который будет повторять каталог данного приложения и будет обновляться с какой-то периодичностью.

Прикрепил как выглядит приложение.