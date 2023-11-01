Спарсить данные из мобильного приложения

Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...
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Задача: сделать так, чтобы данные приложения Poizon ( https://apps.apple.com/app/id1012871328) выгружались в табличку по заданным полям , то есть чтобы переносились названия, цены, описания и тд товаров. (Poizon - маркетплейс)
Для общего понимания, хочу сделать сайт который будет повторять каталог данного приложения и будет обновляться с какой-то периодичностью.
Прикрепил как выглядит приложение.
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