База Лидов 2.000 зарубежных компании

Генерировать B2B лиды для крупных компаний, связанных с сахаром icumsa 45 в указанных отраслях и регионах.

Целевые отрасли:

1. Пищевая промышленность

2. Производство напитков

3. Логистические компании

Специфика сахара icumsa 45: высокорафинированный сахар, получаемый из сахарного тростника, отличается мелкокристаллической структурой, высокой чистотой и пригодностью для различных применений.

Географический фокус: США, Канада, Азия, Европа и Ближний Восток.

Критерии для компаний:

- Это должна быть крупная компания с ежемесячным оборотом в десятки миллионов долларов.

- Мелкие компании или стартапы не интересны

Подробная информация по каждому лиду:

1. Название компании

2. Страна деятельности

3. Номер телефона компании

4. Официальный адрес электронной почты компании

5. Имя лица, принимающего решение, и его профиль в LinkedIn. Ориентируйтесь на:

- Директор/менеджер по закупкам

- коммерческий директор

6. Веб-сайт компании

Рекомендации:

1. Основное внимание должно быть уделено компаниям, которые непосредственно участвуют в закупке, производстве или торговле сахаром icumsa 45.

2. Избегайте обращения к руководителям высшего звена, таким как генеральные директора или генеральные менеджеры крупных организаций, поскольку они могут быть недоступны. Вместо этого следует сосредоточиться на конкретных лицах, принимающих решения, которые занимаются закупками и коммерческими стратегиями.

3. Для выполнения данного задания необходимо 2000 ссылок

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