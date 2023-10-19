База Лидов 2.000 зарубежных компании

Необходимо решить вопрос с базой данных. Наблюдается ситуация, когда процессы, которые сами по себе не представляют большого веса или сложности, блокируют исполнение всего остального, в следствии чего перестает работать весь сайт. Проверка процессов ...
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Генерировать B2B лиды для крупных компаний, связанных с сахаром icumsa 45 в указанных отраслях и регионах.
Целевые отрасли:
1. Пищевая промышленность
2. Производство напитков
3. Логистические компании
Специфика сахара icumsa 45: высокорафинированный сахар, получаемый из сахарного тростника, отличается мелкокристаллической структурой, высокой чистотой и пригодностью для различных применений.
Географический фокус: США, Канада, Азия, Европа и Ближний Восток.
Критерии для компаний:
- Это должна быть крупная компания с ежемесячным оборотом в десятки миллионов долларов.
- Мелкие компании или стартапы не интересны
Подробная информация по каждому лиду:
1. Название компании
2. Страна деятельности
3. Номер телефона компании
4. Официальный адрес электронной почты компании
5. Имя лица, принимающего решение, и его профиль в LinkedIn. Ориентируйтесь на:
- Директор/менеджер по закупкам
- коммерческий директор
6. Веб-сайт компании
Рекомендации:
1. Основное внимание должно быть уделено компаниям, которые непосредственно участвуют в закупке, производстве или торговле сахаром icumsa 45.
2. Избегайте обращения к руководителям высшего звена, таким как генеральные директора или генеральные менеджеры крупных организаций, поскольку они могут быть недоступны. Вместо этого следует сосредоточиться на конкретных лицах, принимающих решения, которые занимаются закупками и коммерческими стратегиями.
3. Для выполнения данного задания необходимо 2000 ссылок
Перед написание предложения напишите :"45"
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