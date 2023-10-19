Процессы скапливаются в очередь и блокируют всё

$200
Базы данныхЗакрыт6 заявок24 просмотра
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Необходимо решить вопрос с базой данных.

Наблюдается ситуация, когда процессы, которые сами по себе не представляют большого веса или сложности, блокируют исполнение всего остального, в следствии чего перестает работать весь сайт.

Проверка процессов по одному не привела к пониманию проблемы.

2 месяца назад
krutya
Роман 
38 летГермания
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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