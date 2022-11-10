Школьное задание

Используя редактор баз данных, создайте базу данных «Чемпионат области по волейболу». Предусмотрите наличие 3 таблиц: команды, график игр, результаты. В каждой таблице задайте не менее 5 полей и 5 записей

а) поиск всех игр, которые будут проходить с 10.11.2022 по 20.11.2022

б) поиск всех команд из г. Москвы

в) поиск всех команд, которые заняли место выше четвёртого