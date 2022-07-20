viktor8912579919

Виктор viktor8912579919

 
33 годаСША/Майами
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Создания и редактирования сайтов. Приложения ВК Next JS

Создания сайтов и редактирования.

Настройка заявок (Mail, Telegram, Crm, Смс)

Опыт: Html - Css - JS - Php - Vue - React - Laravel - VK UI - Photoshop - Opencart - Wordpress. Zend . Приложения ВК Next JS

@vamzi_online

PHPWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSReactPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
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Отзывы заказчиков
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
год назад
Скопировать простой лендинг
Рад сотрудничеству. Рекомендую однозначно.
Отличный заказчик +++++++
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
WordPress Исправить ошибку
Ошибка исправлена быстро, спасибо огромное!
++++++
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Срочно. Перенести сайт WordPress с одного домена на другой
Большое спасибо за работу! Все сделано быстро, качественно!
Приятно было поработать.
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R_man_R
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
год назад
Починить код отправки форм обратной связи
Виктор настоящий профи! Помог с проблемой буквально за 10 минут, другие не могли разобраться. Недорого , быстро и профессионально. Спасибо ещё раз за работу!
Приятно работать ++++++
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createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$15
10 баллов
год назад
Laravel - доработать срочно верстку меню Сейчас!
Хорошее выполнение задачи, рекомендую к сотрудничеству
+
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