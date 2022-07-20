Создания и редактирования сайтов. Приложения ВК Next JS
Создания сайтов и редактирования.
Настройка заявок (Mail, Telegram, Crm, Смс)
Опыт: Html - Css - JS - Php - Vue - React - Laravel - VK UI - Photoshop - Opencart - Wordpress. Zend . Приложения ВК Next JS
@vamzi_online
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$10
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Портфолио
- Сайт Знакомств12 просмотров
- Приложение ВК знакомства16 просмотров
- BotZik14 просмотров
- Приложение Ok.ru знакомства17 просмотров
- Вк Чат бот знакомств8 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Рад сотрудничеству. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик +++++++
$15
10 баллов
год назад
Ошибка исправлена быстро, спасибо огромное!
Ответный отзыв
++++++
$10
10 баллов
год назад
Большое спасибо за работу! Все сделано быстро, качественно!
Ответный отзыв
Приятно было поработать.
$7
10 баллов
год назад
Виктор настоящий профи! Помог с проблемой буквально за 10 минут, другие не могли разобраться. Недорого , быстро и профессионально. Спасибо ещё раз за работу!
Ответный отзыв
Приятно работать ++++++
$15
10 баллов
год назад
Хорошее выполнение задачи, рекомендую к сотрудничеству