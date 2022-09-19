Требуется осуществить перенос сайта с платформы Wix на WordPress. Необходимо перенести большое количество фотографий и несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить, либо предложить готовый шаблон с доработкой, соответствующий простой структуре существующего сайта.
WordPress Исправить ошибку
Сайт artbronze.ru/lusters/overhead/
Нужно на сайте убрать пагинацию и исправить ошибку http://artbronze.ru/lusters/overhead/page/2/
От вас сразу цена и сроки.
Спасибо
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