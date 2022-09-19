WordPress Исправить ошибку

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Завершен3 заявки166 просмотров

Сайт artbronze.ru/lusters/overhead/

Нужно на сайте убрать пагинацию и исправить ошибку http://artbronze.ru/lusters/overhead/page/2/ 

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо

WordPress
3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
день назад

Выбранный исполнитель

viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
15 дней
Ошибка исправлена быстро, спасибо огромное!
++++++

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