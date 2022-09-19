Починить сайт агентства недвижимости. Wordpress

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Закрыт4 заявки985 просмотров

Сайт нашего агентства после переноса на другой хостинг начал работать очень медленно. Также слетели некоторые фильтры (характеристики квартир), т.е. их нельзя больше применить к добавляемому объекту недвижимости, выпадающий список просто не появляется. Или появляется но спустя 1-2 минуты ожидания.

Стоит надстройка "Realia" для агентств недвижимости.

Доступ в админку и на хостинг предоставим.

Наш сайт: anideal.com.ua

Нас интересует стоимость работы и рекомендации по улучшению. Хотим привести сайт в чувство чтобы начал нормально работать.

WordPress
3 года назад
Khajibey
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