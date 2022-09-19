Требуется осуществить перенос сайта с платформы Wix на WordPress. Необходимо перенести большое количество фотографий и несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить, либо предложить готовый шаблон с доработкой, соответствующий простой структуре существующего сайта.
Починить сайт агентства недвижимости. Wordpress
Сайт нашего агентства после переноса на другой хостинг начал работать очень медленно. Также слетели некоторые фильтры (характеристики квартир), т.е. их нельзя больше применить к добавляемому объекту недвижимости, выпадающий список просто не появляется. Или появляется но спустя 1-2 минуты ожидания.
Стоит надстройка "Realia" для агентств недвижимости.
Доступ в админку и на хостинг предоставим.
Наш сайт: anideal.com.ua
Нас интересует стоимость работы и рекомендации по улучшению. Хотим привести сайт в чувство чтобы начал нормально работать.
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