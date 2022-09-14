Интеграция сайта на ModX с "Мой склад"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка258 просмотров

Нужно интегрировать сайт на modx с Мой склад. Сам сайт скину лично. 

MODX
3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
81 отзыв
3 года назад