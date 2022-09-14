Необхідно реалізувати мультиязичність для сайту на платформі SimplaCMS. Завдання полягає в налаштуванні автопереводу контенту з російської на українську мову. Очікується якісна реалізація функціоналу для зручності користувачів.
Интеграция сайта на ModX с "Мой склад"
Нужно интегрировать сайт на modx с Мой склад. Сам сайт скину лично.
Заявки фрилансеров
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