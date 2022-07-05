petruchap

Юрий petruchap

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка, дизайн, посадка на CMS на высшем уровне.

Молодой перспективный специалист в вашем распоряжении.Опытный специалист, готовый к работе в рамках ваших проектов и задач по разумной цене.

-Дизайн

-Разработка

-Реклама

-Контент

-СЕО

-Доработки

-SMM

и другие направления

✋Всем привет! На связи Юрий, надёжный специалист в сфере маркетинга. Опытный работник своей сферы, с многолетним стажем и кучей реализованных проектов.

Я готов взяться за любой ваш заказ, от дизайна одностраничного сайта, до вёрстки многостраничного сайта. Любой проект будет выполнен на высшем уровне.

‍Мои заповеди!

1.При общении с заказчиком, я объясняю ему всё на понятном языке, практически не употребляя профессиональных терминов для меня очень важно, чтобы клиент понял все нюансы перед заказом.

2.Работа выполняется исключительно отталкиваясь от удобства клиента. Всё заключается в том, чтобы клиенту было комфортно со мной работать.

3.Любая заказанная услуга будет выполнена ровно в срок или раньше.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$890
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать лендинг на Tilda

    Требуется опытный специалист для создания лендинга на Tilda по макету. Необходима реализация нормальных анимаций и SEO оптимизация. Также требуется подключение домена и SSL. Укажите примеры ваших работ на Tilda.

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Корпоротивный сайт

    Требуется разработка корпоративного сайта «под ключ» согласно предоставленной структуре. Ожидается создание функционального и привлекательного веб-ресурса для бизнеса.

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция сайта на ModX с "Мой склад"

    Требуется интеграция сайта, разработанного на ModX, с системой учета Мой склад. Основная задача - подключение для синхронизации данных между сайтом и системой. Сайт будет предоставлен для детального ознакомления.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт

    Необходимо добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт, разработанный на платформе WordPress. Требуется интеграция с сервисом через API, создание системы бронирования и реализация онлайн-оплаты. Зал должен быть отрисован через канвас.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на Symphony

    Требуются правки на сайте, созданном на платформе Symphony. Задача включает в себя внесение изменений и улучшений. Более подробная информация будет предоставлена в личном общении.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки проекта на YII1

    Необходимо выполнить ряд доработок для сайта, разработанного на YII1. Задача включает внесение изменений и улучшений функционала. Подробное техническое задание будет предоставлено отдельно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на WordPress

    Требуется исправить ряд ошибок и доработать существующий сайт на WordPress. Необходимы навыки работы с системами управления контентом (CMS) для качественного выполнения задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на Bitrix

    Требуется внести несколько доработок на сайте, созданном на платформе Bitrix. Подробности и техническое задание будут предоставлены отдельно. Ожидаются изменения, направленные на улучшение функционала сайта.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка функционала связки сайта на Битрикс с Мой склад.

    Требуется доработка функционала связки сайта на Битрикс с системой Мой склад. Необходима синхронизация заказов, создание ссылок на оплату, работа со статусами заказа и другие задачи. Подробности будут обсуждены с кандидатами.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать лендинг

    Ищется специалист для верстки копии лендинга с заменой логотипа и контактной информации. Работы должны быть выполнены в срок 2 дня. Необходим опыт в HTML-верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг на тильде

    Требуется разработать лендинг на платформе Тильда согласно предоставленному макету и техническому заданию. Необходимо выполнить HTML-верстку, обеспечить адаптивность и внедрить предоставленный текст. Крайний срок выполнения — сегодняшний вечер.

    Tilda
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт на битриксе

    Необходимо доделать сайт на платформе Битрикс, внести небольшие правки в HTML-верстку. Все детали будут предоставлены отдельно. Требуется опыт работы с Битрикс и навыки верстки.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на битрикс

    Требуется специалист для верстки интернет-магазина на платформе Битрикс. Исполнитель получит техническое задание и макет для работы. Ожидается качественная реализация проекта с учетом всех деталей.

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на WordPress

    $15

    Требуются несколько правок на сайте, разработанном на WordPress. Задача включает исправления и доработки для улучшения функционала и пользовательского опыта. Необходим опыт работы с данной CMS.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект на битриксе

    Требуется разработка сайта на платформе Битрикс. Имеется техническое задание и макет, который будет предоставлен. Необходима качественная HTML-верстка с учетом всех требований.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лендинга и посадка на движок

    Требуется специалист для вёрстки лендинга по предоставленному макету и посадки на движок MODX или WordPress. Важно соблюдение всех деталей макета и качественное исполнение. Макет будет отправлен лично.

    MODXWordPress
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет-магазин на битрикс

    Требуется разработать и сверстать интернет-магазин с последующей интеграцией на платформу Битрикс. Подробное техническое задание будет предоставлено для выполнения задачи. Ожидается качественная верстка и соответствие современным стандартам.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на тильде по макету на фигмы

    $26

    Требуется разработать сайт на платформе Tilda по предоставленному макету из Figma. Важно учесть детали HTML-верстки. Обязательно прикрепите примеры ваших похожих работ к заявке.

    FigmaTilda
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить сайт на ModX

    Требуется специалист для исправления проблем с производительностью сайта на ModX. Сайт испытывает лаги в браузере Safari. Необходимо оптимизировать работу сайта для улучшения пользовательского опыта.

    MODX
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
$25
10 баллов
3 года назад
Доработки проекта на YII1
Отличный заказчик Были вопросы, но всё решили.
Всё хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
vikulov
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
3 года назад
Скопировать лендинг
Юрий отличный заказчик, всегда отвечает быстро, серьезно относится к работе. С ним очень приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель, сделал всё качественно и ровно в срок, обязательно буду обращаться ещё, рекомендую!
Ответный отзыв
justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$140
10 баллов
3 года назад
Доделать сайт и посадить на WP
WordPress
Компетентный заказчик, быстро отвечает
Выполнил всё быстро и качественно, обязательно буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
$650
10 баллов
3 года назад
Проект на битриксе
Спасибо, все ок!
Всё отлично, рекомендую
Ответный отзыв
Travuchka
Ілля 
18 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Правки на WordPress
WordPress
Рекомендую!
Сделал всё быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
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