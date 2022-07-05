Вёрстка, дизайн, посадка на CMS на высшем уровне.

Молодой перспективный специалист в вашем распоряжении.Опытный специалист, готовый к работе в рамках ваших проектов и задач по разумной цене.

-Дизайн

-Разработка

-Реклама

-Контент

-СЕО

-Доработки

-SMM

и другие направления

✋Всем привет! На связи Юрий, надёжный специалист в сфере маркетинга. Опытный работник своей сферы, с многолетним стажем и кучей реализованных проектов.

Я готов взяться за любой ваш заказ, от дизайна одностраничного сайта, до вёрстки многостраничного сайта. Любой проект будет выполнен на высшем уровне.

‍Мои заповеди!

1.При общении с заказчиком, я объясняю ему всё на понятном языке, практически не употребляя профессиональных терминов для меня очень важно, чтобы клиент понял все нюансы перед заказом.

2.Работа выполняется исключительно отталкиваясь от удобства клиента. Всё заключается в том, чтобы клиенту было комфортно со мной работать.

3.Любая заказанная услуга будет выполнена ровно в срок или раньше.