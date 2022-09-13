Доработки проекта на YII1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки259 просмотров

Есть сайт на YII1, на нём требуется ряд доработок. Подробное ТЗ скину лично.

3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Всё хорошо, рекомендую
Отличный заказчик Были вопросы, но всё решили.

Заявки фрилансеров

Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 отзывов(-2)
3 года назад
iilyayurievich
Илья 
25 лет
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