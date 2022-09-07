Необходимо разработать Telegram бота для техников, который будет автоматизировать процесс обслуживания кофейных стоек. Бот должен позволять техникам загружать фото, которые автоматически направляются в соответствующие группы или каналы. Также требуется админка для управления функционалом и учёта. Подробное ТЗ доступно по ссылке.
Next.js
Приветствую! Есть задача сделать админку на https://backpackforlaravel.com или предложить какой то свой вариант. Основная задача опперативно развернуть и соеденить с фронтом (Next.js)И в ней сделать управление товарами каталога (добавление/удаление/редактирование): атрибуты, категории, базовые SEO вещи (тайтл, дескриптор, H1… управление ссылкой). Для этого магазина https://southern-ecommerce.vercel.app
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