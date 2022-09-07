Next.js

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Закрыт3 заявки276 просмотров

Приветствую! Есть задача сделать админку на  https://backpackforlaravel.com   или предложить какой то свой вариант. Основная задача опперативно развернуть и соеденить с фронтом (Next.js)И в ней сделать управление товарами каталога (добавление/удаление/редактирование): атрибуты, категории, базовые SEO вещи (тайтл, дескриптор, H1… управление ссылкой). Для этого магазина https://southern-ecommerce.vercel.app

Next.js
3 года назад
Cyxik
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