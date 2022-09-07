Доработки Frontend сайта на React в сервисе заказа услуг

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок408 просмотров

Разрабатываем сервис заказа услуг,  бек готов.Нужен фронтенд разработчик который доделает сайт и будет развивать с нами проект.Бюджет обсуждаем.React + Next + ReduxMaterial UIStyled componentsПрототип приложения https://terabox.com/s/1YfD_C-J9UenlN3-4DgnAoA

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