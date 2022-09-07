Требуется разработать скрипт на Python с использованием Telegram API (Pyrogram), который будет рассылать голосовые сообщения со скрытием имени отправителя. Скрипт должен работать в многопотоке, создавать частные группы для общения менеджера с клиентами и массово редактировать информацию профиля. Подробности об условиях и сроках обсуждаются.