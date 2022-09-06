Доработать панель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок346 просмотров

Есть админ панель для обработки информации между серверами.

Нужно дописать небольшой функционал а так же сделать удобный веб дизайн(css на минималках).

Ищу людей которым нужны деньги, без напыщенности.

CSS
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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