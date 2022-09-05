Продажа собственного товара, перенос функций: Этап-1

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка49 просмотров

Выполняем Этап-1 из ТЗ: управление товарными позициями. В следующем Этап-2 - будем работать уже над их приобретением.

⭐ Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ проекта.
  • Если есть вопросы — не стесняйтесь задавать
 Технические данные: Фреймворк: Yii2

Онлайн-версия ТЗ: https://agenda-prod.notion.site/08bba95c75b34d8c97afe19d09664d7d

GitYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$150
2 дня
Escrow
Павел попросил пораньше закрыть проект, поскольку ему требовались деньги на семейные нужды, обещая что на следующий день всё доделает. Увы, этого не произошло - шёл 4-ый день: Павел заходит в сеть, но не отвечает, не смотря на то что я уже несколько раз написал - сроки поджимают. К бирже претензий нет - знал сам на какие риски иду. Но поскольку своей стороны всегда были лояльны, давали бонусы, продлевали срок, не ожидал получить такой ответ. Очень жаль.

Заявки фрилансеров

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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