Павел попросил пораньше закрыть проект, поскольку ему требовались деньги на семейные нужды, обещая что на следующий день всё доделает. Увы, этого не произошло - шёл 4-ый день: Павел заходит в сеть, но не отвечает, не смотря на то что я уже несколько раз написал - сроки поджимают. К бирже претензий нет - знал сам на какие риски иду. Но поскольку своей стороны всегда были лояльны, давали бонусы, продлевали срок, не ожидал получить такой ответ. Очень жаль.