sam_evp

Святослав sam_evp

 
26 летУкраина/Орехов
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$505
выплачено фрилансерам
34%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Разработчик Yii2

    Нужны разработчики Yii2 для добавления и обновлений функций в интернет-магазине на Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b] Ставка[/b]: от $10 до $20 в час. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2 (от 2-ух лет), MySQL, Git[*]Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR ...

    MySQLDocker
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Тестировщик ПО (back-end, web-сайты)

    $1600

    Ищем специалиста для мануального тестирования разработанного функционал на соответствие требованиям, отсутствии дефектов и нежелательного поведения. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Коммерческий опыт [b]тестирования веб-приложений(backend) &gt;1 год[/b]. Или если есть [b]опыт в смежной специальности[/b] (программирование, веб-мастер), можете решить [url=https://education-field.notion.site/education-field/WallHistory-f538e6dd93f7440594fb396c54d8077f]тестовое задание[/url]﻿ ...

    PHPLaravelMySQLDockerSymfony
    Тестирование сайтов23 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработчик Yii2 для добавления функционала интернет-магазин

    Нужны разработчики Yii2 для добавления и обновлений функций в интернет-магазине на Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2 (от 2-ух лет), MySQL, Git[*]Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://agenda-prod.notion.site/Code-Style-f88133d655e24bd793d000178e2e42ad]CodeStyle[/url]﻿ проекта[*]Хорошие знания ООП/SOLID [*]Знание ...

    MySQLDocker
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Необходим специалист Yii2 для составления чек-листа популярных ошибок

    Пример чек-листа с несколькими разделами: [url=https://bityl.co/FnDc]Чек-лист Yii2(пример)[/url] Нужен [u]опытный[/u] специалист Yii2 (разработчик/тестировщик/QA), который способен дополнить указанный чек-лист, чтобы облегчить работу проверяющему на выискивание ошибок. [b]Формат:[/b] 1. Описание того, что нужно проверить. 2. Пример неправильного результата. 3. Пример правильного результата. [b]Условия:[/b] 1. ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Помощь с API TronGrid

    [b]Проблема: [/b]TronGrid не видит платеж на кошелёк, хотя он есть. URL:[url=https://api.trongrid.io/v1/accounts/TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN/transactions?only_to=true] https://api.trongrid.io/v1/accounts/TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN/transactions?only_to=true[/url] Платежа на сумму [b]12.354[/b] нет для [b]TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN[/b], хотя фактически он произошел(см.скриншот). В том числе, транзакция отражена на Tronscan*: [url=https://tronscan.org/#/transaction/5a7ce8860414f2a6be0fd58f077e8fb471e662244f1b6f0c3135088f7337288a]https://tronscan.org/#/transaction/5a7ce8860414f2a6be0fd58f077e8fb471e662244f1b6f0c3135088f7337288a[/url] Нужно помочь разобраться с проблемой, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Добавление новых функций в интернет-магазин на Yii2

    $1500

    Нужны разработчики Yii2 для добавления новых функций в интернет-магазин Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2, MySQL, Git[*]﻿Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://bityl.co/FFuc]CodeStyle[/url]﻿ проекта[/list] [b]Преимущества проекта: [/b][list][*][b]Быстрый старт. [/b]Инструкция по установке и ...

    PHPMySQLDocker
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Отслеживание транзакций по USDT-счёту в сети Tron(TRC20)

    [b]Необходимо:[/b] 1. Отслеживать [i]входящие [/i]транзакции по указанному USDT-счёту в сети Tron(TRC20). Счёт указывается в конфигурационном файле. 2. Транзакции с указанной суммой — записывать в лог.файл. Сумма указывается в конфигурационном файле. В Live-режиме отслеживать [u]не[/u] нужно, планируем запускать ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Оповещать об изменении описания, названия товара у Поставщика (Yii2)

    $85

    Магазин подгружает в себя товары через API Поставщиков. Подгружает название, описание, изображение и другую информацию о товаре. Информация актуализируется каждых 15 минут посредствами того же API. Необходимо отслеживать изменение названия, описания для некоторых товаров у Поставщика. ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Написать SQL-запрос для удаления дубликатов из большой таблицы

    [b]Технические детали:[/b] [list][*]Записей в таблице: 4 033 905, из них дубликаты — 211 159*[*]Структура таблицы прикреплена[*]Сервер: MySQL (MariaDB, 10.3.36)[/list][i]* — на момент написания[/i] [b]Подробности: [/b] Пробовали применить несколько вариантов запросов, но они провисали в статусе "Sending data" ...

    MySQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Консультация по работе RabbitMQ

    Необходима помощь с вопросами по RabbitMQ. [b]Вкратце:[/b] 1. Что будет с очередями, если сервер внезапно прекратит работу? Как обеспечить хранение, если очереди пропадут? 2. Есть ли преимущества вынесения RabbitMQ на отдельный сервер? Если да, то какие и что ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написать миграции для таблиц на Yii2

    Есть дамп базы данных. Необходимо написать миграции Yii2 для него. Перечень таблиц, а также предпросмотр структуры — прикреплены. Для таблиц помещенных в красную рамку — писать миграции не нужно, они уже есть: [code]php yii migrate ...

    PHPYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сервиса на Yii2 (3 новых функции)

    $118

    [b]Задачи: [/b]1. При пополнении баланса на определенную сумму — выдаётся бонус. Необходимо чтобы бонус начислялся только для указанных платежных систем, а не всех. 2. Записывать историю изменения услуг: изменение цены, активация/деактивация, удаление. 3. Перенести функционал ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Две новых функции на сервис (Yii2)

    [b]Задачи: [/b]1. На сегодня, при пополнении баланса на определенную сумму — выдаётся бонус. Необходимо чтобы бонус начислялся только для указанных платежных систем. 2. История изменения услуг: изменение цены, активация/деактивация, удаление. [b]⭐ Преимущества проекта:[/b] 1. Поможем развернуть проект ...

    PHPMySQLApache
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Протестировать новый функционал на баги и соотвествие требованиям

    Разработчик реализовал функционал по техническому заданию. Необходимо провести мануальное тестирование на выявление багов, а также проверить соответствует ли реализованный функционал требованиям. [b] Задачи, которые выполнял разработчик: [/b]1. Исправить недоработки, выявленные в этапе №1, которые описал тестировщик. 2. Реализовать этап ...

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать таблицу для отчётов в Google Таблицах

    ​Есть необходимый формат отчётов. Необходимо создать таблицу в Google Таблицах(Google Sheets), согласно требований описанных в ТЗ, которое прикреплено к задаче. ⭐ Пожалуйста, откликайтесь только если у Вас[b] достаточно опыта[/b] ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Продажа собственного товара, перенос функций: Этап-1

    $150

    Выполняем Этап-1 из ТЗ: управление товарными позициями. В следующем Этап-2 - будем работать уже над их приобретением. [b] ⭐ Пожалуйста, учтите:[/b][list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дополнение по системе отзывов

    [b]⭐ Пожалуйста, учтите:[/b] [list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://www.notion.so/Code-Style-b56986d3e96443599ae5fe7e14d9ea93]CodeStyle[/url]﻿ проекта.[*]Если есть вопросы — не стесняйтесь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Система отзывов о товаре

    [b]⭐ Пожалуйста, учтите:[/b][list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://www.notion.so/Code-Style-b56986d3e96443599ae5fe7e14d9ea93]CodeStyle[/url]﻿ проекта.[*]Если есть вопросы — не стесняйтесь ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Калькулятор времени в Excel

    Нужно реализовать калькулятор времени в Excel(2019). Детали в [b]прикрепленном [/b][b]ТЗ[/b]. Пожалуйста, откликайтесь если опыт с Excel достаточен для реализации задачи.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    год назад
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Отзывы фрилансеров
Kiliman6aro
Павел 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
год назад
Дополнение по системе отзывов
Как и всегда сотрудничество со Святославом доставляет только удовольствие. Никаких нервов, никаких "пожаров". Рекомендую.
Работа сделана, требования выполнены. Спасибо!
Ответный отзыв
Kiliman6aro
Павел 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Система отзывов о товаре
Как и всегда грамотно поставлена задача, процесс, принятие. Также Святослав подключил тестировщика, что отразилось на качестве и уверенности в результате моей работы. Заказчика рекомендую.
Благодарю. Работа выполнена. В паре с тестировщиком получается очень производительно!
Ответный отзыв
Kiliman6aro
Павел 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
M2: Оптимизация импорта
Прошу прощенья. Пропал по семейным обстоятельствам, которые были гораздо приоритетнее фриланса.
К сожалению, Павел пропал и не смог выполнить задачу. Но как исполнитель - он хороший программист, приятный в диалогах и работе, и я его рекомендую. Но со сроками что-то нужно делать :(
Ответный отзыв
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$300
10 баллов
год назад
Автоматизация регистрации, создания тикетов на PHP
Очень доволен сотрудничеством! Четко поставленная задача! 5+
Отмечу позитивные стороны сотрудничества: - Быстро выполнил 1-ую часть работы связанной с разработкой автоматизации - Очень лёгок, позитивный в общении - Возникла проблема с тем, что согласно требований код нужен в парадигме ООП, а в первоначальной версии он был далёк от него. Денис не стал припираться или пытаться увильнуть от этого требования, а честно начал добывать знания и рефакторить код. По итогу, с CodeReview, правками Дениса и нашим дальнейшим рефакторингом вышло получить нужный результат в нужный срок. Но всё же замечу, что следует помнить: ФП не просто функции, ООП не просто классы. Это подходы и определенные принципы. Поэтому, если планируется гарантировать работу в какой-то парадигме - прежде стоит с ней поработать. Благодарю Дениса за выполненную работу!
Ответный отзыв
Kiliman6aro
Павел 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
год назад
Отправка товара покупателю через Telegram Bot
При возникновении новых "нюансов" в заказе, заказчик самостоятельно увеличил бюджет заказа. Это показатель добропорядочности. Рекомендую!
Спасибо, всё сделано отлично! Павел ещё после сдачи работы произвёл рефакторинг, и в том числе с применением паттернов проектирования, что сделает проект более гибким к расширению и легким в тестировании.
Ответный отзыв