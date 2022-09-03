- $2400Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужны разработчики Yii2 для добавления и обновлений функций в интернет-магазине на Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b] Ставка[/b]: от $10 до $20 в час. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2 (от 2-ух лет), MySQL, Git[*]Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $1600
Ищем специалиста для мануального тестирования разработанного функционал на соответствие требованиям, отсутствии дефектов и нежелательного поведения. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Коммерческий опыт [b]тестирования веб-приложений(backend) >1 год[/b]. Или если есть [b]опыт в смежной специальности[/b] (программирование, веб-мастер), можете решить [url=https://education-field.notion.site/education-field/WallHistory-f538e6dd93f7440594fb396c54d8077f]тестовое задание[/url] ...Тестирование сайтов23 заявкиЗакрытгод назад
Нужны разработчики Yii2 для добавления и обновлений функций в интернет-магазине на Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2 (от 2-ух лет), MySQL, Git[*]Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://agenda-prod.notion.site/Code-Style-f88133d655e24bd793d000178e2e42ad]CodeStyle[/url] проекта[*]Хорошие знания ООП/SOLID [*]Знание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Пример чек-листа с несколькими разделами: [url=https://bityl.co/FnDc]Чек-лист Yii2(пример)[/url] Нужен [u]опытный[/u] специалист Yii2 (разработчик/тестировщик/QA), который способен дополнить указанный чек-лист, чтобы облегчить работу проверяющему на выискивание ошибок. [b]Формат:[/b] 1. Описание того, что нужно проверить. 2. Пример неправильного результата. 3. Пример правильного результата. [b]Условия:[/b] 1. ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
[b]Проблема: [/b]TronGrid не видит платеж на кошелёк, хотя он есть. URL:[url=https://api.trongrid.io/v1/accounts/TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN/transactions?only_to=true] https://api.trongrid.io/v1/accounts/TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN/transactions?only_to=true[/url] Платежа на сумму [b]12.354[/b] нет для [b]TBjkHCYgMb1ohJq77aovAyw4kCMtBEtMGN[/b], хотя фактически он произошел(см.скриншот). В том числе, транзакция отражена на Tronscan*: [url=https://tronscan.org/#/transaction/5a7ce8860414f2a6be0fd58f077e8fb471e662244f1b6f0c3135088f7337288a]https://tronscan.org/#/transaction/5a7ce8860414f2a6be0fd58f077e8fb471e662244f1b6f0c3135088f7337288a[/url] Нужно помочь разобраться с проблемой, ...Закрытгод назад
- $1500
Нужны разработчики Yii2 для добавления новых функций в интернет-магазин Yii2. Оплата [b]почасовая[/b]. [b]Необходимые навыки:[/b] [list][*]Стек: Yii2, MySQL, Git[*]Опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://bityl.co/FFuc]CodeStyle[/url] проекта[/list] [b]Преимущества проекта: [/b][list][*][b]Быстрый старт. [/b]Инструкция по установке и ...Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
[b]Необходимо:[/b] 1. Отслеживать [i]входящие [/i]транзакции по указанному USDT-счёту в сети Tron(TRC20). Счёт указывается в конфигурационном файле. 2. Транзакции с указанной суммой — записывать в лог.файл. Сумма указывается в конфигурационном файле. В Live-режиме отслеживать [u]не[/u] нужно, планируем запускать ...Закрытгод назад
- $85
Магазин подгружает в себя товары через API Поставщиков. Подгружает название, описание, изображение и другую информацию о товаре. Информация актуализируется каждых 15 минут посредствами того же API. Необходимо отслеживать изменение названия, описания для некоторых товаров у Поставщика. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
[b]Технические детали:[/b] [list][*]Записей в таблице: 4 033 905, из них дубликаты — 211 159*[*]Структура таблицы прикреплена[*]Сервер: MySQL (MariaDB, 10.3.36)[/list][i]* — на момент написания[/i] [b]Подробности: [/b] Пробовали применить несколько вариантов запросов, но они провисали в статусе "Sending data" ...Базы данных3 заявкиЗакрытгод назад
Необходима помощь с вопросами по RabbitMQ. [b]Вкратце:[/b] 1. Что будет с очередями, если сервер внезапно прекратит работу? Как обеспечить хранение, если очереди пропадут? 2. Есть ли преимущества вынесения RabbitMQ на отдельный сервер? Если да, то какие и что ...Системное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
Есть дамп базы данных. Необходимо написать миграции Yii2 для него. Перечень таблиц, а также предпросмотр структуры — прикреплены. Для таблиц помещенных в красную рамку — писать миграции не нужно, они уже есть: [code]php yii migrate ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $118
[b]Задачи: [/b]1. При пополнении баланса на определенную сумму — выдаётся бонус. Необходимо чтобы бонус начислялся только для указанных платежных систем, а не всех. 2. Записывать историю изменения услуг: изменение цены, активация/деактивация, удаление. 3. Перенести функционал ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
[b]Задачи: [/b]1. На сегодня, при пополнении баланса на определенную сумму — выдаётся бонус. Необходимо чтобы бонус начислялся только для указанных платежных систем. 2. История изменения услуг: изменение цены, активация/деактивация, удаление. [b]⭐ Преимущества проекта:[/b] 1. Поможем развернуть проект ...Закрытгод назад
Разработчик реализовал функционал по техническому заданию. Необходимо провести мануальное тестирование на выявление багов, а также проверить соответствует ли реализованный функционал требованиям. [b] Задачи, которые выполнял разработчик: [/b]1. Исправить недоработки, выявленные в этапе №1, которые описал тестировщик. 2. Реализовать этап ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Есть необходимый формат отчётов. Необходимо создать таблицу в Google Таблицах(Google Sheets), согласно требований описанных в ТЗ, которое прикреплено к задаче. ⭐ Пожалуйста, откликайтесь только если у Вас[b] достаточно опыта[/b] ...Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
- $150
Выполняем Этап-1 из ТЗ: управление товарными позициями. В следующем Этап-2 - будем работать уже над их приобретением. [b] ⭐ Пожалуйста, учтите:[/b][list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], ...Закрытнет даты
[b]⭐ Пожалуйста, учтите:[/b] [list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://www.notion.so/Code-Style-b56986d3e96443599ae5fe7e14d9ea93]CodeStyle[/url] проекта.[*]Если есть вопросы — не стесняйтесь ...Завершенгод назад
[b]⭐ Пожалуйста, учтите:[/b][list=1][*]Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.[*]Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.[*]Нужен [b]опытный разработчик[/b], который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать [url=https://www.notion.so/Code-Style-b56986d3e96443599ae5fe7e14d9ea93]CodeStyle[/url] проекта.[*]Если есть вопросы — не стесняйтесь ...Завершенгод назад
Нужно реализовать калькулятор времени в Excel(2019). Детали в [b]прикрепленном [/b][b]ТЗ[/b]. Пожалуйста, откликайтесь если опыт с Excel достаточен для реализации задачи.Прикладное ПО6 заявокЗакрытгод назад