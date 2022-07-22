Ищется специалист для разработки backend с использованием Node.js и Nest.JS. Требуется знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD, WebSocket и опыт работы с базами данных. Навыки оптимизации запросов будут плюсом. Если нет опыта по каким-то пунктам, это не критично.
M2: Оптимизация импорта
Основные задачи:
- [M2] Оптимизация системы импорта: Помечать товары-инвалиды
- [M2] Оптимизация системы импорта: Оповещать о товарах, у которых изменилось описание или название
- Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
- Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
- Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle проекта.
- Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
- Фреймворк: Yii2
- Полное ТЗ есть в файле, или можете посмотреть онлайн
Выбранный исполнитель
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