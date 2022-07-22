M2: Оптимизация импорта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка67 просмотров

Основные задачи:

  • ﻿[M2] Оптимизация системы импорта: Помечать товары-инвалиды
  • [M2] Оптимизация системы импорта: Оповещать о товарах, у которых изменилось описание или название
Пожалуйста, учтите:

  • Проект размещен на GitHub. Нужно уметь пользоваться Git.
  • Есть удобства для поднятия проекта: актуальные enviroments, миграции.
  • Нужен опытный разработчик, который пишет чистый код по PSR и будет соблюдать CodeStyle﻿ ﻿проекта.
  • Если есть вопросы - не стесняйтесь задавать
 Технические данные:

  • Фреймворк: Yii2
GitYii
3 года назад
sam_evp
27 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$40
10 дней
Escrow
К сожалению, Павел пропал и не смог выполнить задачу. Но как исполнитель - он хороший программист, приятный в диалогах и работе, и я его рекомендую. Но со сроками что-то нужно делать :(
Прошу прощенья. Пропал по семейным обстоятельствам, которые были гораздо приоритетнее фриланса.

Заявки фрилансеров

Kiliman6aro
Павел 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

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