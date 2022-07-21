Рассчитать скользящее среднее для температуры в Москве php 7+

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Необходимо рассчитать скользящее среднее для температуры в Москве за 2021 год, по дням, неделям и месяцам.

Данные можно представить в виде таблицы: дата, исходное значение, вычисленное значение, либо в виде линейного графика, где по оси x - идут даты, по y - значения, на одном графике должно быть 2 линии.

Код будет оцениваться на соответствие принципам PSR1/2/3, SOLID, KISS и DRY. Для фронта можно использовать любые технологии, бэк необходимо писать на чистом PHP 7+, можно использовать composer.

PHP
3 года назад
grammabc
Никита 
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