Необходимо рассчитать скользящее среднее для температуры в Москве за 2021 год, по дням, неделям и месяцам.

Данные можно представить в виде таблицы: дата, исходное значение, вычисленное значение, либо в виде линейного графика, где по оси x - идут даты, по y - значения, на одном графике должно быть 2 линии.

Код будет оцениваться на соответствие принципам PSR1/2/3, SOLID, KISS и DRY. Для фронта можно использовать любые технологии, бэк необходимо писать на чистом PHP 7+, можно использовать composer.