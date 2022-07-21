Необходимо разработать работоспособное веб-приложение на ASP.NET с использованием Visual Basic. Приложение должно позволять загружать файлы, создавать из них zip-архив и предоставлять ссылку на скачивание без обновления страницы. Реализовать функционал перетаскивания файлов, статуса выполнения и автоматического удаления файлов через час.
Написать веб-приложение "Новостной портал".
Написать веб-приложение "Новостной портал". Приложение должно состоять из 2 частей:
1. Rest Api сервер на Node.js с использованием TypeScript.
Api должен обрабатывать следующие запросы:
- Регистрация в системе
- Вход по логину-паролю
- Просмотр всех новостей
- Получение новости по id
- Только для авторизованных: Создание новой новости
- Только для авторизованных: Изменение новости
- Только для авторизованных: Удаление новости
Данные пользователей и записи должны храниться в MongoDB (можно использовать Atlas).
В качестве ODM использовать mongoose.
2. Веб-сайт на Vue.js с использование TypeScript, взаимодействующий с Api.
На сайте должны быть следующие возможности:
- Регистрация в системе
- Вход по логину-паролю
- Просмотр всех новостей
- Получение новости по id
- Только для авторизованных: Создание новой новости
- Только для авторизованных: Изменение новости
- Только для авторизованных: Удаление новости
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