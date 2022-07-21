Требуется сверстать 3 страницы: Главная, Каталог, и поп-ап записи на примерку, а также запрограммировать фронт для работы с backend API. Важны высокая скорость работы на ПК и мобильных устройствах, стабильность и соблюдение указанных метрик. Укажите ссылку на свою лучшую работу при отклике.