ASP.NET веб-приложение тестовое

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки726 просмотров

Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework).

Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания.

Макет во вложении.

Язык - Visual Basic, не C# !!!!

Описание функционала:

1. Перетаскивание нескольких файлов или выбор файлов через браузер.

2. При нажатии кнопки Преобразовать - запуск обработки файлов (добавление в архив zip).

3. Статус выполнения без обновления страницы.

4. После выполнения - ссылка на скачивание архива без обновления страницы.

5. Хранение файлов на сервере в течение не более 1 часа, затем удаление.

6. Конечный файл должен располагаться по случайному пути, типа http://localhost:80/23049283-2342342-23423423/archive.zip, в качестве подпапки можно использовать guid.

7. Если пользователь имеет прямую ссылку, файл должен скачиваться. Если файл уже удален, должно выдаваться 404 ошибка.

8. можно использовать MVC/SPA или иное по согласованию, любую версию microsoft framework и любые пакеты nuget.

ASP.NET
3 года назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ислам
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Получить данные от game-coordinator Dota2 (nodeJS || pyton || golang)

    Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.

    Node.js
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка сайту

    Необхідно розробити або перенести існуючий сайт з платформи Megagrop. Сайт повинен підтримувати три мови (UA, EN, RU) та бути адаптованим для мобільних пристроїв. Дизайн має бути максимально схожим на існуючий, з можливістю інтеграції віджетів для соціальних мереж.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка скрипта прокси php

    Требуется доработать PHP-скрипт для отправки запросов через прокси с авторизацией. Необходимо реализовать возможность смены user agent и автоматической авторизации через cookies при увеличении бюджета. Рассматриваются решения на базе cURL.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • По удалёнке подправить проект React - TypeScript.

    Требуется внести изменения в проект React на TypeScript. Необходимо реализовать стандартный загрузчик с полосой загрузки, добавить проверку срока действия токена с его обновлением, а также создать страницу для загрузки документов с окном верификации и тремя статусами. Укажите стоимость работ.

    TypeScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести блок новостей на главной WordPress

    $3

    Задача заключается в выводе блока новостей на главной странице сайта, созданного на WordPress с использованием WP Elementor. Необходимо правильно настроить виджеты и стили для отображения актуальных новостей.

    ElementorWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скрипт на php

    Требуется разработать скрипт на PHP, который будет автоматически заносить расходы мастеров товарных компаний в систему ройстат. Скрипт должен настраивать и обновлять пользовательские показатели для удобного анализа данных.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки в bigbluebutton

    Требуются доработки в системе bigbluebutton. Необходимо убрать тесты звука при старте, упростить подключение камеры, убрать кнопку свернуть презентацию и обеспечить возможность ведущему выключать камеры. Настройки видео должны быть изменены по умолчанию, включая отключение разделения видео для всех пользователей. Бюджет обсуждаемый.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)

    Требуется разработчик для создания блоков на сайте на Wordpress. Задачи не связаны с админкой. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки выполнения по предоставленному техническому заданию.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить верстку, Подключить к ЦМС, Добавить микроразметку

    Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад