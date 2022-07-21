Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework).

Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания.

Макет во вложении.

Язык - Visual Basic, не C# !!!!

Описание функционала:

1. Перетаскивание нескольких файлов или выбор файлов через браузер.

2. При нажатии кнопки Преобразовать - запуск обработки файлов (добавление в архив zip).

3. Статус выполнения без обновления страницы.

4. После выполнения - ссылка на скачивание архива без обновления страницы.

5. Хранение файлов на сервере в течение не более 1 часа, затем удаление.

6. Конечный файл должен располагаться по случайному пути, типа http://localhost:80/23049283-2342342-23423423/archive.zip, в качестве подпапки можно использовать guid.

7. Если пользователь имеет прямую ссылку, файл должен скачиваться. Если файл уже удален, должно выдаваться 404 ошибка.

8. можно использовать MVC/SPA или иное по согласованию, любую версию microsoft framework и любые пакеты nuget.