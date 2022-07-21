Требуется разработка приложения, которое будет получать данные о матчах Dota2 в реальном времени через game-coordinator. Выберите библиотеку на nodeJS, Python или Golang, разверните её и создайте REST API для получения данных. Все доступы для тестирования будут предоставлены.
ASP.NET веб-приложение тестовое
Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework).
Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания.
Макет во вложении.
Язык - Visual Basic, не C# !!!!
Описание функционала:
1. Перетаскивание нескольких файлов или выбор файлов через браузер.
2. При нажатии кнопки Преобразовать - запуск обработки файлов (добавление в архив zip).
3. Статус выполнения без обновления страницы.
4. После выполнения - ссылка на скачивание архива без обновления страницы.
5. Хранение файлов на сервере в течение не более 1 часа, затем удаление.
6. Конечный файл должен располагаться по случайному пути, типа http://localhost:80/23049283-2342342-23423423/archive.zip, в качестве подпапки можно использовать guid.
7. Если пользователь имеет прямую ссылку, файл должен скачиваться. Если файл уже удален, должно выдаваться 404 ошибка.
8. можно использовать MVC/SPA или иное по согласованию, любую версию microsoft framework и любые пакеты nuget.
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