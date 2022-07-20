Требуется разработать скрипт на PHP, который будет автоматически заносить расходы мастеров товарных компаний в систему ройстат. Скрипт должен настраивать и обновлять пользовательские показатели для удобного анализа данных.
Получить данные от game-coordinator Dota2 (nodeJS || pyton || golang)
Добрый день!
У нас есть проект, который получает в real-time данные о матчах через steam API. В ввиду того что само по себе API не стабильно, и время от времени с ним возникают проблеммы, мы вынуждены перейти на другой вид получения данных по матчам игры.
Существует такая фича, как game coordinator, по сути это "безголовый" клиент игры, реализованый с помощью библиотек под разные языки.
Из тех которые мы знаем, существуют такие:
1. nodeJS: https://github.com/Arcana/node-dota2
2. pyton: https://github.com/ValvePython/dota2
3. golang: https://github.com/paralin/go-dota2
Нам нужно от исполнителя:
1. Выбрать любую библиотеку того языка на котором вы пишите
2. Развернуть её у себя, и получить данные без задержки о любом матче который сейчас будет онлайн (все доступы, айдишки я предоставлю для тестов)
3. Сделать приложение с rest-api, при запросе к которому мы будем получать данные от этой библиотеки (можно сказать своеобразный прокси сервер который будет забирать данные, отдавать json с ними) + естественно это все залить и настроить у нас на сервере
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются доработки в системе bigbluebutton. Необходимо убрать тесты звука при старте, упростить подключение камеры, убрать кнопку свернуть презентацию и обеспечить возможность ведущему выключать камеры. Настройки видео должны быть изменены по умолчанию, включая отключение разделения видео для всех пользователей. Бюджет обсуждаемый.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания блоков на сайте на Wordpress. Задачи не связаны с админкой. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки выполнения по предоставленному техническому заданию.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Python-код для выкладки коллекции из 7777 NFT на платформе OpenSea. Используйте видеоинструкцию как основу для реализации. Задача включает в себя автоматизацию процесса размещения и актуализацию коллекции.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка кода формы обратной связи на сайте с фреймворком Yuii для отправки уведомлений в Telegram после отправки данных. Необходимо интегрировать скрипт, предоставленный заказчиком, и обеспечить сохранение данных в БД. После завершения работы потребуются пути к изменённым файлам и комментарии к новому коду.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $6
Необходимо установить расширение в браузер, управляемый с помощью Python Selenium. Ожидается пошаговое руководство с демонстрацией процесса, чтобы заказчик смог самостоятельно установить плагин. Возможны различные форматы представления, включая видео.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос. Скрипт должен использовать метод reachGoal, вызывая его из чат-бота. Важно настроить связь между чат-ботом и страницей со скриптом, чтобы передавать _ym_uid пользователя. Функционал вызова GET-запроса будет реализован отдельно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Задача заключается в парсинге данных с 3000 страниц сайта OLX. Необходимо учитывать запросы и нужный регион. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оценить функционал веб-программирования по конкретным пунктам и завершить реализацию логики работы с полигонами. Необходимо обеспечить определение, находится ли метка пользователя внутри полигона, для выдачи информации о соответствующем кладбище. Дедлайн - суббота.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад