Получить данные от game-coordinator Dota2 (nodeJS || pyton || golang)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок725 просмотров

Добрый день!

У нас есть проект, который получает в real-time данные о матчах через steam API. В ввиду того что само по себе API не стабильно, и время от времени с ним возникают проблеммы, мы вынуждены перейти на другой вид получения данных по матчам игры.

Существует такая фича, как game coordinator, по сути это "безголовый" клиент игры, реализованый с помощью библиотек под разные языки.

Из тех которые мы знаем, существуют такие:

1. nodeJS: https://github.com/Arcana/node-dota2

2. pyton: https://github.com/ValvePython/dota2

3. golang: https://github.com/paralin/go-dota2

Нам нужно от исполнителя:

1. Выбрать любую библиотеку того языка на котором вы пишите

2. Развернуть её у себя, и получить данные без задержки о любом матче который сейчас будет онлайн (все доступы, айдишки я предоставлю для тестов)

3. Сделать приложение с rest-api, при запросе к которому мы будем получать данные от этой библиотеки (можно сказать своеобразный прокси сервер который будет забирать данные, отдавать json с ними) + естественно это все залить и настроить у нас на сервере

Node.js
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