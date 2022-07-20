Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.