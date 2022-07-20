Скрипт на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки473 просмотра

Нужно создать скрипт, который будет заносить  расходы мастеров компаний (товарные компании) в ройстат в пользовательские показатели

PHP
3 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработки в bigbluebutton

    Требуются доработки в системе bigbluebutton. Необходимо убрать тесты звука при старте, упростить подключение камеры, убрать кнопку свернуть презентацию и обеспечить возможность ведущему выключать камеры. Настройки видео должны быть изменены по умолчанию, включая отключение разделения видео для всех пользователей. Бюджет обсуждаемый.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)

    Требуется разработчик для создания блоков на сайте на Wordpress. Задачи не связаны с админкой. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки выполнения по предоставленному техническому заданию.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить верстку, Подключить к ЦМС, Добавить микроразметку

    Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Python код чтобы выложить nft

    Требуется разработать Python-код для выкладки коллекции из 7777 NFT на платформе OpenSea. Используйте видеоинструкцию как основу для реализации. Задача включает в себя автоматизацию процесса размещения и актуализацию коллекции.

    NFTPython
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить уведомления в telegram с формы обратной связи

    Требуется доработка кода формы обратной связи на сайте с фреймворком Yuii для отправки уведомлений в Telegram после отправки данных. Необходимо интегрировать скрипт, предоставленный заказчиком, и обеспечить сохранение данных в БД. После завершения работы потребуются пути к изменённым файлам и комментарии к новому коду.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить плагин в браузер

    $6

    Необходимо установить расширение в браузер, управляемый с помощью Python Selenium. Ожидается пошаговое руководство с демонстрацией процесса, чтобы заказчик смог самостоятельно установить плагин. Возможны различные форматы представления, включая видео.

    PythonSelenium
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос

    Необходимо разработать скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос. Скрипт должен использовать метод reachGoal, вызывая его из чат-бота. Важно настроить связь между чат-ботом и страницей со скриптом, чтобы передавать _ym_uid пользователя. Функционал вызова GET-запроса будет реализован отдельно.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Уии2

    Требуется оценить функционал веб-программирования по конкретным пунктам и завершить реализацию логики работы с полигонами. Необходимо обеспечить определение, находится ли метка пользователя внутри полигона, для выдачи информации о соответствующем кладбище. Дедлайн - суббота.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress налаштування вікна управління згодою

    Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад