Требуются доработки в системе bigbluebutton. Необходимо убрать тесты звука при старте, упростить подключение камеры, убрать кнопку свернуть презентацию и обеспечить возможность ведущему выключать камеры. Настройки видео должны быть изменены по умолчанию, включая отключение разделения видео для всех пользователей. Бюджет обсуждаемый.
Скрипт на php
Нужно создать скрипт, который будет заносить расходы мастеров компаний (товарные компании) в ройстат в пользовательские показатели
Заявки фрилансеров
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