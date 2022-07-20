Доработки в bigbluebutton

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок320 просмотров

Добрый день! Нам необходимо внести некоторые изменения:

Убрать тесты звука при старте

Упростить подключение камеры (но оставить право настройки)

Убрать кнопку свернуть презентацию

Когда выключена камера неудобно понять (пропадает аватарка)

Ведущий может выключать камеры

Настройку "Разделение видео" (выключить по умолчанию) для всех пользователей

Двигать видео по частям экрана можно по умолчанию (тип компоновки настраиваемый)

Бюджет обсуждаемый

3 года назад
guest_16583106774772
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Задача по разработке блоков в Wordpress (фронт и бэк)

    Требуется разработчик для создания блоков на сайте на Wordpress. Задачи не связаны с админкой. Ожидается долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки выполнения по предоставленному техническому заданию.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить верстку, Подключить к ЦМС, Добавить микроразметку

    Необходимо исправить верстку старого сайта с новым дизайном, подключив header и footer на двух страницах, а также вывести анонсы блога на главной странице. Требуется добавить микроразметку и подключить ЦМС для вывода записей блога и законов. Исполнитель должен обладать навыками php, html, css и js, а также предоставить примеры выполненных проектов.

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Python код чтобы выложить nft

    Требуется разработать Python-код для выкладки коллекции из 7777 NFT на платформе OpenSea. Используйте видеоинструкцию как основу для реализации. Задача включает в себя автоматизацию процесса размещения и актуализацию коллекции.

    NFTPython
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить уведомления в telegram с формы обратной связи

    Требуется доработка кода формы обратной связи на сайте с фреймворком Yuii для отправки уведомлений в Telegram после отправки данных. Необходимо интегрировать скрипт, предоставленный заказчиком, и обеспечить сохранение данных в БД. После завершения работы потребуются пути к изменённым файлам и комментарии к новому коду.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить плагин в браузер

    $6

    Необходимо установить расширение в браузер, управляемый с помощью Python Selenium. Ожидается пошаговое руководство с демонстрацией процесса, чтобы заказчик смог самостоятельно установить плагин. Возможны различные форматы представления, включая видео.

    PythonSelenium
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос

    Необходимо разработать скрипт для передачи цели в Яндекс Метрику через GET запрос. Скрипт должен использовать метод reachGoal, вызывая его из чат-бота. Важно настроить связь между чат-ботом и страницей со скриптом, чтобы передавать _ym_uid пользователя. Функционал вызова GET-запроса будет реализован отдельно.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Уии2

    Требуется оценить функционал веб-программирования по конкретным пунктам и завершить реализацию логики работы с полигонами. Необходимо обеспечить определение, находится ли метка пользователя внутри полигона, для выдачи информации о соответствующем кладбище. Дедлайн - суббота.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress налаштування вікна управління згодою

    Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад