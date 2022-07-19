Спарсить данные со страниц https://www.olx.ua/

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки475 просмотров

Нужно спарсить данные с 3000 страниц сайта https://www.olx.ua/ по запросам с учетам нужного региона. 

Более детальное тз в личку. 

3 года назад
Alexsx
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Ілля
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Даниил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Сергей
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Автоматизация регистрации, создания тикетов на PHP

    Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.

    PHPYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Уии2

    Требуется оценить функционал веб-программирования по конкретным пунктам и завершить реализацию логики работы с полигонами. Необходимо обеспечить определение, находится ли метка пользователя внутри полигона, для выдачи информации о соответствующем кладбище. Дедлайн - суббота.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress налаштування вікна управління згодою

    Необхідно правильно налаштувати вікно управління згодою на Wordpress, щоб куки блокувалися або активувалися в залежності від згоди користувача. Зараз куки в автоматичному режимі блокуються без можливості розблокування, а в ручному режимі - всі активовані. Потрібно додати спеціальні теги згідно з мануалом сервісу Consentmanager. Доступи до кабінету та сайту будуть надані розробнику.

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Есть сайт, на него нужно добавить js про кукис (принять/отклонить)

    $40

    Требуется добавить JavaScript для управления кукис на сайте на Yii. Нужно создать стандартную плашку с кнопками 'принять все' и 'принять необходимые'. Важно учитывать европейские стандарты работы с кукисами. Также необходимо предоставить рекомендации по внедрению на сайт и сдать решение в указанные сроки. Бюджет обсуждаем.

    JavaScriptYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка спам-бота

    Требуется разработать спам-бота для автоматической регистрации на сайте. Необходимо выполнить 870-900 регистраций за 2 недели, вводя данные: имя, номер телефона, возраст и город. Регистрации должны быть равномерными — около 60 в день и происходить в разные временные промежутки. Важно, чтобы данные выглядели реалистично. Работа только с фрилансерами.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт на python - склонении слов через pymorphy2

    Разработайте скрипт на Python, который будет обрабатывать входные csv или txt файлы со списком запросов и создавать таблицу с падежами. Скрипт должен считывать данные, генерировать склонения с использованием библиотеки pymorphy2 и сохранять результаты в csv формате, где каждая строка содержит исходный запрос и его склонения.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработать сайт на WIX

    Требуется доработка сайта на платформе WIX. Необходимо реализовать функционал, позволяющий пользователям включать и выключать определенные блоки контента. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.

    Wix
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Спец по Centrifugo

    $40

    Требуется программист с опытом работы с Centrifugo для устранения ошибок в таблице и внесения правок в код. Задача небольшая, но срочная. Необходима квалифицированная помощь для быстрого решения проблемы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад