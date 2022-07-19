Требуется разработать PHP-класс для автоматизации регистрации аккаунтов и создания тикетов на сайтах с одинаковой CMS. Необходим опытный разработчик, который пишет чистый код в ООП. Проект будет реализован на фреймворке Yii2 с использованием PHP 7.4. Полное ТЗ доступно в прикреплении.
Спарсить данные со страниц https://www.olx.ua/
Нужно спарсить данные с 3000 страниц сайта https://www.olx.ua/ по запросам с учетам нужного региона.
Более детальное тз в личку.
Заявки фрилансеров
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