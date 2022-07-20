Требуется разработать спам-бота для автоматической регистрации на сайте. Необходимо выполнить 870-900 регистраций за 2 недели, вводя данные: имя, номер телефона, возраст и город. Регистрации должны быть равномерными — около 60 в день и происходить в разные временные промежутки. Важно, чтобы данные выглядели реалистично. Работа только с фрилансерами.
Есть сайт, на него нужно добавить js про кукис (принять/отклонить)
Есть сайт на Yii, на него нужно добавить js про кукис: стандартная плашка с информацией, кнопки "принять все" и "принять необходимые", в соответствии с выбором сохранить настройки и показывать или не показывать скрипты аналитики. Пример вёрстки есть.
Желательно понимать, как в европейском сегментом интернета работают с кукисами и отдельно указать на это в заявке. Затем нужно дать рекомендации по внедрению этого на сайт.
Сделать нужно сегодня, сейчас нужно отойти, буду в районе 20-21 по Мск, соответственно, сдать для внедрения и побыть в онлайне нужно в районе 21-23 по Москве. Бюджет ориентировочный, можете предложить свой вариант.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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