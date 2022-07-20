Есть сайт, на него нужно добавить js про кукис (принять/отклонить)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки468 просмотров

Есть сайт на Yii, на него нужно добавить js про кукис: стандартная плашка с информацией, кнопки "принять все" и "принять необходимые", в соответствии с выбором сохранить настройки и показывать или не показывать скрипты аналитики. Пример вёрстки есть.

Желательно понимать, как в европейском сегментом интернета работают с кукисами и отдельно указать на это в заявке. Затем нужно дать рекомендации по внедрению этого на сайт.

Сделать нужно сегодня, сейчас нужно отойти, буду в районе 20-21 по Мск, соответственно, сдать для внедрения и побыть в онлайне нужно в районе 21-23 по Москве. Бюджет ориентировочный, можете предложить свой вариант.

JavaScriptYii
3 года назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$75
1 день
Escrow
Сделали проект с Артуром, гибкий, хороший фрилансер. Работали в условиях сжатых сроков (за что отдельная благодарность), был сделан небольшой ресёрч и реализован необходимый функционал.
Хороший заказчик, понятная задача, быстро отвечает и понимает рабочие моменты. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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