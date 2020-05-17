Требуется реализовать поиск пользователей в радиусе с использованием БД городов. Задачи включают привязку домена, подсказки по городам, сохранение координат, защиту от чрезмерных запросов и адаптивную верстку. Также необходимо сгенерировать тестовую базу данных пользователей и реализовать фильтрацию по странам. Опыт в веб-программировании приветствуется.
- $300Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Требуется перевод медицинских документов с русского на английский язык. Объем работы составляет 8 страниц различной плотности. Уточните бюджет и сроки выполнения, предпочтительно оперативно.Переводы4 заявкиЗакрытгод назад
- $5000
Требуется разработать движок для социальной сети с функционалом, включая главную страницу, внутренние и статические страницы, систему авторизации, кабинет пользователя, управление фотографиями, поиск, сообщения и настройки аккаунта. Ожидается опытный бэкенд-разработчик с нагруженными проектами. Стек технологий: PHP, MySQL, Firebird, React, Yii. Предоставьте предварительную оценку сроков и бюджета.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо реализовать автозаполнение для ввода города на сайте. При изменении инпута должны отображаться 3 варианта городов с наибольшим населением из локальной базы данных. Если город отсутствует, использовать Google API. При отсутствии в обоих источниках выводить сообщение об ошибке. Подсказки должны быть оформлены в виде всплывающих окон. Укажите языковые настройки и страну для скрипта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $100
Требуется спарсить тексты с сайта, где присутствует нестандартная капча и возможные ограничения по IP. Необходимо определить вводные параметры парсинга и количество тестов, исходя из введенных данных. Задача подходит для специалистов в области веб-программирования.Завершен2 года назад
- $50
Задача заключается в парсинге текстов с сайта, который имеет нестандартную капчу и потенциальные ограничения по IP. Необходимо определить вводные параметры парсинга и количество выдаваемых тестов, учитывая блоки, замешиваемые на основе введенных параметров.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработка сайта с гороскопами под ключ, который будет генерировать натальную карту и гороскоп на неделю. Ищем исполнителей с опытом в данной области. Укажите варианты, стоимость и сроки выполнения.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Требуется добавить JavaScript для управления кукис на сайте на Yii. Нужно создать стандартную плашку с кнопками 'принять все' и 'принять необходимые'. Важно учитывать европейские стандарты работы с кукисами. Также необходимо предоставить рекомендации по внедрению на сайт и сдать решение в указанные сроки. Бюджет обсуждаем.Завершен3 года назад
- $10
Есть сервер с 2 БД. Нужно из 1 БД скопировать данные из таблицы (несколько столбцов из неё) в таблицу из 2 БД (она с другой структурой). Таблица в 1 БД меняется (идёт прирост строк), во ...Завершен4 года назад
- $1000
Есть соц сеть на Yii2, за время работы накопился список проблем и узких мест, которые нужно решить. В основном вопросы по производительности, и немного логики. Работа для квалифицированного специалиста с опытом на реальных (нагруженных) проектах ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Был выполнен переезд с одного сервера на другой, новый сервер должен был быть немного посвежее и побыстрее, но оказалось, что он работает медленнее старого. Нужно сравнить конфиги, проверить, всё ли настроено оптимальным образом. OS: CentOS ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу админа, который поможет починить крон на сервере, доступ по ssh есть, панель директадмин. После переезда на новый сервер, скрипты, которые вызываются из крона начали ругаться на стандартные функции пхп. При этом, при ручном запуске ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На основе STANDARD TERMS AND CONDITIONS FOR INTERNET ADVERTISINGFOR MEDIA BUYS ONE YEAR OR LESS нужно собрать качественный контракт на лидогенерацию. Клиент и Поставщик (своя сеть сайтов и закупка в других местах). Скопипастить воду по 2 ссылке из ...Юридические услугинет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть задача поднять сервер с майнкрафтом и помочь отстроить игру. У кого есть опыт, предлагайте услуги и стоимость работы.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Ищу человека, который хорошо понимает Yii2 и сможет проконсультировать по нескольким вопросам (базовым, как мне кажется). Ориентировочно 1-2 часа повисеть в мессенджере, чистого времени общения будет порядка 20-30 минут (скайп/телеграм), думаю заплатить что-то в районе 10 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
На библиотеке jQuery и готовых элементов сайта нужно добавить js функционал на сайт: 1) Логин (открытие, закрытие слоя с фомой, валидация формы, сабмит) 2) Контакт (валидация формы, сабмит, результат) 3) плавный перенос по ...Завершен5 лет назад
- $30
В приложении картинка, нужно перегнать её в js (jquery). Взять какую-нибудь библиотеку (например, на chartjs, zingchart, canvasjs или какая вам больше нравится), и подправить таким образом, чтобы было как в примере. Данные должны передаваться из js массива. График ...Завершен5 лет назад
- $15
Нужно отрисовать 10 иконок одинаковой толщиной линии и подогнать их по стилю и размеру друг к другу. Вектор (сдать в пнг), монохром, без заливок, размер будет 100х100. Референс в приложении. Сделать нужно сегодня, если ценник ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Есть сайт, куда подключена пачка разных js скриптов, после добавления verlok/lazyload сайт начал расползаться. Нужно исправить эту ситуацию - сказать, что конкретно где исправить. Цена вопроса 5-10 wmz (меньше - лучше).Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть порядка 1 часа видео суммарно (частями), нужно из него собрать ролик для ютуба порядка 10-15 минут. Потом нужно будет добавить в некоторых местах субтитры, фотографии, парочку эффектов (типа выезжающего инстаграма, логотипа, комментария к ситуации, ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад