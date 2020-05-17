kopipast

Василий kopipast

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$375
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
26
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$300
10 баллов
2 года назад
Парсинг сайта с капчей
Парсинг данных
Все хорошо, приятно было работать!
Как обычно - всё отлично, благодарю за работу!
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ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
3 года назад
Есть сайт, на него нужно добавить js про кукис (принять/отклонить)
JavaScriptYii
Хороший заказчик, понятная задача, быстро отвечает и понимает рабочие моменты. Рекомендую!
Сделали проект с Артуром, гибкий, хороший фрилансер. Работали в условиях сжатых сроков (за что отдельная благодарность), был сделан небольшой ресёрч и реализован необходимый функционал.
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vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация сервера, в частности mysql
CentOSMySQL
Висилий - отличный заказчик, профессионал! Всегда на связи, доброжелателен, четко ставит задачи! Очень рад сотрудничеству!
Благодарю Алексея за проделанную работу. В сложных полевых условиях, без лишних проволочек, он провёл оптимизацию сервера, после чего тот начал работать в соответствии со своим конфигом. Мне показалось, что это терпеливый, интересующийся, опытный системный администратор, которого можно рекомендовать.
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chiastr
Илья 
22 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужно поднять сервер с майнкрафтом
Заказчик отличный, потому как требования были четкими, крайне рад сотрудничеству.
Илья всё рассказал, показал и настроил, постоянно был на связи. Благодарю за оперативно выполненную работу! Апдейт: в итоге не всё получилось настроить, другой человек доделал работу.
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belokobylsky
Илья 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Добавить простой js функционал на сайт
JavaScriptjQuery
Крайне рад сотрудничеством с Василием. Постановка задачи понятна и позволила выполнить работу за кратчайший период. Рекомендую всем)
Сделали ещё один небольшой проект, с большим количеством правок, но довели всё до ума. Благодарю за работу.
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