belokobylsky

Илья belokobylsky

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
9 баллов
5 лет назад
Добавить простой js функционал на сайт
JavaScriptjQuery
Сделали ещё один небольшой проект, с большим количеством правок, но довели всё до ума. Благодарю за работу.
Крайне рад сотрудничеством с Василием. Постановка задачи понятна и позволила выполнить работу за кратчайший период. Рекомендую всем)
Ответный отзыв
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужно визуализировать график на js
JavaScriptjQuery
Благодарю за выполненную работу, всё работает, как нужно.
Могу с уверенностью порекомендовать данного заказчика. Правильно поставленная задача и дальнейшая коммуникация позволили быстрее выполнить заказ по всем требованиям Василия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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AndreyProk
Андрей 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
2 балла
5 лет назад
Подбор случайного места в яндекс картах
JavaScript
Отсутствие карты очень испортило впечатление. Берите исполнителя на свой страх и риск!
Заказчик "слился" после выполнения работы. Крайне не рекомендую. После предоставления визуальной части работы я предложил данному заказчику оплату по частям. То есть, 50% - файлы - 50%, так как у него не было возможности работать по безопасной сделке. Но тут оказалось, что он не сможет перекинуть деньги на Яндекс Кошелек или WebMoney по причине их отсутствия и не совсем ему понятной реализации оплаты на них через его банк, хотя сам способ оплатить был, но он, по неясным мне причинам, не хотел им пользоваться. Я предложил оплату через карту знакомых, так как из-за введенного в моей стране режима самоизоляции получить карту в ближайшее время я не мог, а это был единственный выход из ситуации. На это заказчик ответил мне игнором как в телеграмме, так и в обсуждении заказа на weblancer. Хочется еще подчеркнуть, что я искал всевозможные способы перевода и писал ему предложения, в том числе и об оплате без посредников на яндекс деньги, на что так же получил игнор. Опасайтесь данного заказчика - можете сделать работу и остаться без денег.
Ответный отзыв
consplus
Алексей 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Допилить JavaScript
JavaScript
Сделано быстро и так как надо. Однозначно рекомендую.
Крайне рекомендую данного заказчика. Понятно описал все необходимое до начала исполнения заказа, что позволило взвесить все за и против относительно суммы и сроков. Был рад сотрудничать с ним.
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