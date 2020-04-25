Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
5 лет назад
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Сделали ещё один небольшой проект, с большим количеством правок, но довели всё до ума. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
Крайне рад сотрудничеством с Василием. Постановка задачи понятна и позволила выполнить работу за кратчайший период. Рекомендую всем)
$20
10 баллов
5 лет назад
JavaScriptjQuery
Благодарю за выполненную работу, всё работает, как нужно.
Ответный отзыв
Могу с уверенностью порекомендовать данного заказчика. Правильно поставленная задача и дальнейшая коммуникация позволили быстрее выполнить заказ по всем требованиям Василия. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$20
2 балла
5 лет назад
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Отсутствие карты очень испортило впечатление. Берите исполнителя на свой страх и риск!
Ответный отзыв
Заказчик "слился" после выполнения работы. Крайне не рекомендую. После предоставления визуальной части работы я предложил данному заказчику оплату по частям. То есть, 50% - файлы - 50%, так как у него не было возможности работать по безопасной сделке. Но тут оказалось, что он не сможет перекинуть деньги на Яндекс Кошелек или WebMoney по причине их отсутствия и не совсем ему понятной реализации оплаты на них через его банк, хотя сам способ оплатить был, но он, по неясным мне причинам, не хотел им пользоваться. Я предложил оплату через карту знакомых, так как из-за введенного в моей стране режима самоизоляции получить карту в ближайшее время я не мог, а это был единственный выход из ситуации. На это заказчик ответил мне игнором как в телеграмме, так и в обсуждении заказа на weblancer. Хочется еще подчеркнуть, что я искал всевозможные способы перевода и писал ему предложения, в том числе и об оплате без посредников на яндекс деньги, на что так же получил игнор. Опасайтесь данного заказчика - можете сделать работу и остаться без денег.
$10
10 баллов
5 лет назад
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Сделано быстро и так как надо. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Крайне рекомендую данного заказчика. Понятно описал все необходимое до начала исполнения заказа, что позволило взвесить все за и против относительно суммы и сроков. Был рад сотрудничать с ним.