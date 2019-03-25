Есть пример: https://www.offerstudios.com/c/39f7d2207574cb75?s1=r1_w_cv_ru&s2=3166288&s3=pushnotifications_business_wealth_and_money&s4=95234 по ссылке могут открываться другие игры надо просто страницу обновить пока колесо рулетки не появится не будет со спинами и подарками. Нужно типа такого или подобное. ТЗ №1: Данная игрушка должна быть на закладке в личном кабинете ...