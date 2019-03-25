Что есть: Выведен на страницу список заказов с перечнем товаров с полями редактирования кол-ва по каждому товару и статуса заказа в целом. Что надо: При нажатии на кнопку "Обновить" у изменённого заказа ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Настроить контроль доступа по ролям в Vue через CASL: - свои разделы в меню у каждой из трех ролей - доступ к контенту по ролям CASL уже встроен в проектЗавершенгод назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Reat или Vue на усмотрение исполнителя. Дизайн есть. Логику работы модулей предоставим. 1. Стартовая страница - только форма авторизации/регистрации. 2. На стороне фронта никаких вычислений (кроме построения графиков) не происходит. Все данные (состав разделов меню, полей для форм ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Opencart 3.0.3.7 шаблон Unishop Задача №1. Добавить вывод/скрыть карточку товара в Категориях и модуле "Рекомендуемые" при выполнении условия Задача №2. В форму оформления Заказа добавить условия вывода конкретного вида доставки и оплаты Задача №3. Для Пользователя в его личном ...Завершен2 года назад
Opencart 3.0.3.7 Задача №1. "Вывод товара по условию в Категориях товаров и модуле "Товар дня" 1. В товаре в поле UPC заполняем номер дня недели (1,2,3,4,5,6 или 7) 2. При выводе в Категориях товаров и модуле "Товар дня": ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт2 года назад
1. Импорт товаров с ценами из файла формата XML из фтп-папки в WP WooCommerce. Скрипт должен запускаться кроном при обнаружении в папке файла с обновленной датой. 2. Экспорт заказов в файл формата XML в фтп-папку. Скрипт должен создавать и записывать новый файл ...Завершен2 года назад
wordPress. Необходимо сделать слайдер записей (из конкретной категории, можно без админки просто по ее id (для снижения затрат). К записи добавлены произвольные поля (get_post_meta($post->ID, 'imgleft ', true);): imgright (картинка справа), shottext, imgtitle. Картинку-дизайн прикрепляю. Аналог функционала на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Задача написать программу для тестирования (Анкета + 11 тестов в т.ч. 2 с выбором картинок тест Люшера). В зависимости от выбранных вариантов по матрице вычисляются характеристики человека. Программа должна иметь возможность работать офлайн на ПК. Пользователи ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт3 года назад
Создание программного продукта, совместимого с различными брокерами и биржами для улучшения результатов торгов, позволяющего без хард-кодинга, на базе собственной методологии строить предиктивные модели поведения цены и транслировать сигналы, получаемые в результате такого анализа на торговые ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть рабочий скрипт по распилу листа. Исходя из размеров квадрата он расставляет в нем квадратики. Это типа типовой задачи "упаковка рюкзака". 1.Размеры квадрата внешнего заданы. Все работает норм, но если новый квадратик уже не умещается ...Завершен4 года назад
Opencart 3.0.3.1 (rs.2)Шаблон: UniShop2 - v1.4.1.0Модуль для мультимагазина: Multi Vendor Marketplace - OpenCart доработать фильтр и оформление заказа (подробнее в ТЗ в приложении)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
opencart 2.3.0.2 шаблон Unishop 2.2.0.3 авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/ по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart по ходу) Задание: 1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), ...Завершен5 лет назад
В профиле пользователя плагин learnpress для wordpress вывести новые пункты меню. При выборе на этой же странице (как сделано и для существующих пунктов меню) должен открываться соответствующий контент содержащийся на нужной странице wordpress .Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть пример: https://www.offerstudios.com/c/39f7d2207574cb75?s1=r1_w_cv_ru&s2=3166288&s3=pushnotifications_business_wealth_and_money&s4=95234 по ссылке могут открываться другие игры надо просто страницу обновить пока колесо рулетки не появится не будет со спинами и подарками. Нужно типа такого или подобное. ТЗ №1: Данная игрушка должна быть на закладке в личном кабинете ...Завершен6 лет назад
Нужно сделать Грабер на сайт (wordpress или joomla на ваш выбор, но лучше wordpress) личных публикаций из профилей фейсбук. Именно профилей, а не страниц и групп. Упрощение в том что они являются друзьями имеющегося профиля, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать модуль для joomla 1.0.x (на PHP) c функциями: - пользователь самостоятельно регистрирует покупку за что ему начисляются очки - возможность выбора пользователем приза по количеству набранных очков с автоматическим их списанием на указанную стоимость ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать модуль для joomla 1.0.x c функциями: - личный кабинет участников бонусной программы - возможность загрузки администратором данных из файла по первичным покупкам пользователей - возможность пользователя самостоятельно регистрировать покупку - возможность выбора приза по количеству набранных поинтов ...Закрыт15 лет назад