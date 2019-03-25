consplus

Алексей Павлов consplus

 
56 летРоссия/Рязань
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Opencart 3 форма редактирования заказа

    Что есть: Выведен на страницу список заказов с перечнем товаров с полями редактирования кол-ва по каждому товару и статуса заказа в целом. Что надо: При нажатии на кнопку "Обновить" у изменённого заказа ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать фронтенд на Reat или Vue

    Reat или Vue на усмотрение исполнителя. Дизайн есть. Логику работы модулей предоставим. 1. Стартовая страница - только форма авторизации/регистрации. 2. На стороне фронта никаких вычислений (кроме построения графиков) не происходит. Все данные (состав разделов меню, полей для форм ...

    Vue.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка Opencart 3

    Opencart 3.0.3.7 шаблон Unishop Задача №1. Добавить вывод/скрыть карточку товара в Категориях и модуле "Рекомендуемые" при выполнении условия Задача №2. В форму оформления Заказа добавить условия вывода конкретного вида доставки и оплаты Задача №3. Для Пользователя в его личном ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка Opencart 3.0.3.7

    Opencart 3.0.3.7 Задача №1. "Вывод товара по условию в Категориях товаров и модуле "Товар дня" 1. В товаре в поле UPC заполняем номер дня недели (1,2,3,4,5,6 или 7) 2. При выводе в Категориях товаров и модуле "Товар дня": ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Импорт/Экспорт в формате XML между WP WooCommerce и 1C "Трактиръ"

    1. Импорт товаров с ценами из файла формата XML из фтп-папки в WP WooCommerce. Скрипт должен запускаться кроном при обнаружении в папке файла с обновленной датой. 2. Экспорт заказов в файл формата XML в фтп-папку.  Скрипт должен создавать и записывать новый файл ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • WordPress 5 слайдер

    wordPress. Необходимо сделать слайдер записей (из конкретной категории, можно без админки просто по ее id (для снижения затрат). К записи добавлены произвольные поля (get_post_meta($post-&gt;ID, 'imgleft ', true);): imgright (картинка справа), shottext, imgtitle. Картинку-дизайн прикрепляю. Аналог функционала на ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа для тестирования

    Задача написать программу для тестирования (Анкета + 11 тестов в т.ч. 2 с выбором картинок тест Люшера). В зависимости от выбранных вариантов по матрице вычисляются характеристики человека.  Программа должна иметь возможность работать офлайн на ПК. Пользователи ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Робот для биржи

    Создание программного продукта, совместимого с различными брокерами и биржами для улучшения результатов торгов, позволяющего без хард-кодинга, на базе собственной методологии строить предиктивные модели поведения цены и транслировать сигналы, получаемые в результате такого анализа на торговые ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Допилить JavaScript

    Есть рабочий скрипт по распилу листа. Исходя из размеров квадрата он расставляет в нем квадратики. Это типа типовой задачи "упаковка рюкзака". 1.Размеры квадрата внешнего заданы. Все работает норм, но если новый квадратик уже не умещается ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка opencart

    Opencart 3.0.3.1 (rs.2)Шаблон: UniShop2 - v1.4.1.0Модуль для мультимагазина: Multi Vendor Marketplace - OpenCart  доработать фильтр и оформление заказа (подробнее в ТЗ в приложении)

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Opencart 2.3 доработка

    opencart 2.3.0.2 шаблон Unishop 2.2.0.3 авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/ по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart  по ходу) Задание: 1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), ...

    OpenCartAjaxКарточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать learnpress для wordpress

    В профиле пользователя плагин learnpress для wordpress  вывести новые пункты меню. При выборе на этой же странице (как сделано и для существующих пунктов меню) должен открываться соответствующий контент содержащийся на нужной странице wordpress  .

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Игрушка

    Есть пример: https://www.offerstudios.com/c/39f7d2207574cb75?s1=r1_w_cv_ru&amp;s2=3166288&amp;s3=pushnotifications_business_wealth_and_money&amp;s4=95234 по ссылке могут открываться другие игры надо просто страницу обновить пока колесо рулетки не появится не будет со спинами и подарками. Нужно типа такого или подобное. ТЗ №1: Данная игрушка должна быть на закладке в личном кабинете ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Виджет для сайта репостинг API с facebook

    Нужно сделать Грабер на сайт (wordpress или joomla на ваш выбор, но лучше wordpress) личных публикаций из профилей фейсбук. Именно профилей, а не страниц и групп. Упрощение в том что они являются друзьями имеющегося профиля, ...

    WordPressJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Учет балллов за покупки

    Необходимо сделать модуль для joomla 1.0.x (на PHP) c функциями: - пользователь самостоятельно регистрирует покупку за что ему начисляются очки - возможность выбора пользователем приза по количеству набранных очков с автоматическим их списанием на указанную стоимость ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль "Система поинтов/бонусов за покупки"

    Необходимо сделать модуль для joomla 1.0.x c функциями: - личный кабинет участников бонусной программы - возможность загрузки администратором данных из файла по первичным покупкам пользователей - возможность пользователя самостоятельно регистрировать покупку - возможность выбора приза по количеству набранных поинтов ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
iheaz
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
год назад
Контроль доступа по ролям в Vue через CASL
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую. Грамотная постановка задачи и быстрая обратная связь.
Быстро сделано, все вопросы объяснены. Рекомендую
Ответный отзыв
krolSS
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Доработка Opencart 3
Однозначно - рекомендую! Чёткое тз, понимание сроков, быстрая обратная связь и своевременная оплата
Задание выполнено согласно ТЗ. Был на связи оперативно решали все вопросы
Ответный отзыв
BMDBMW
Баха 
25 летКипр
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Импорт/Экспорт в формате XML между WP WooCommerce и 1C "Трактиръ"
Всё отлично, четкое описание задачи. Рекомендую
Отличная работа. Рекомендую. Все согласно ТЗ и в срок.
Ответный отзыв
belokobylsky
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Допилить JavaScript
Крайне рекомендую данного заказчика. Понятно описал все необходимое до начала исполнения заказа, что позволило взвесить все за и против относительно суммы и сроков. Был рад сотрудничать с ним.
Сделано быстро и так как надо. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Opencart 2.3 доработка
Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
Быстро. Качество на 5+.
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