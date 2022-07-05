Контроль доступа по ролям в Vue через CASL

Требуется доработка стандартного отчета Analytics-Orders в WooCommerce. Необходимо добавить дополнительные колонки в CSV версию отчета и обеспечить вывод данных для каждой позиции заказа в отдельной строке. Данные могут быть извлечены из плагинов, таких как WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips и других. Пример CSV файла прикреплен для ознакомления.