Контроль доступа по ролям в Vue через CASL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка231 просмотр

Настроить контроль доступа по ролям в Vue через CASL:

- свои разделы в меню у каждой из трех ролей

- доступ к контенту по ролям

CASL уже встроен в проект

Vue.js
3 года назад
consplus
Алексей 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iheaz
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Быстро сделано, все вопросы объяснены. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую. Грамотная постановка задачи и быстрая обратная связь.

Заявки фрилансеров

iheaz
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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