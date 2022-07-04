Необходимо по ГОТОВОМУ дизайну в Figma сделать мобильную версию сайта. У сайта адаптива нет совсем,

сайт довольно старый и находится в xsl формате, необходимо сделать порядка 30 уникальных страниц. Проэкт достаточно сложный поэтому прошу откликатся людей только с хорошим опытом мобильной верстки, так как для адаптива необходим будет отдельный css файл.Срок выполнения до 14 дней