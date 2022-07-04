Разработать сайт на php

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Закрыт15 заявок576 просмотров

Онлайн-платформа обучения. Долгосрочное(3-6 месяцев) сотрудничество, оплата фиксированная поэтапная.

Сайт исключительно на php(любой фреймворк) + sql в качестве базы данных.

PHPSQL
3 года назад
y_bateev
Ярослав 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Денис
 
35 лет
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месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Роман
 
35 лет
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2 года назад
47 отзывов(-2)
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3 года назад
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Дмитрий
 
30 лет
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3 месяца назад
52 отзыва(-1)
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Мирон
 
24 года
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год назад
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Алексей
 
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54 отзыва
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Ярослав
 
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3 года в сервисе
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3 года назад
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Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
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Денис
 
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онлайн
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Артур
 
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3 года назад
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Георгий
 
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Евгений
 
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онлайн
27 отзывов
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Аббос
 
26 лет
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Андрей
 
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3 года назад

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