Автокликер

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Закрыт11 заявок411 просмотров

Написать скрипт для сайта https://www.okx.com/

Функционал: нажатие на одну и ту же "кнопку"(Повторная отправка смс) с промежутком в 70 сек. 

Что бы работал в хроме. Запускаться должен через консоль. 

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