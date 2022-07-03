Требуется внести изменения в скрипт сохранения куки __cfwaitingroom на C#. Скрипт необходим для обхода комнаты ожидания на сайте, которая активируется защитой Cloudflare. Необходимо адаптировать код для восстановления функционала, поскольку недавние изменения на сайте привели к его неработоспособности. Подробности и пример страницы с комнатой ожидания предоставлены.
Автокликер
Написать скрипт для сайта https://www.okx.com/
Функционал: нажатие на одну и ту же "кнопку"(Повторная отправка смс) с промежутком в 70 сек.
Что бы работал в хроме. Запускаться должен через консоль.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $350
Ищем фрилансеров для выполнения разовых задач на Ларавел. Работа через Gitlab, ставка до 600 рублей. Необходимы примеры выполненных работ. Формат: оценка задачи, согласование, выполнение, тестирование и оплата только через Юмани.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $600
Требуется разработчик для завершения сайта-самописца автомобильных объявлений. Необходимы навыки PHP, ООП и Smarty. Работа осуществляется через Git. Процесс включает оценку ТЗ, согласование, выполнение, тестирование и оплату. ТЗ будет предоставлено. Оплата производится только через Юмани.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется импортировать каталог товаров из прайс-листов поставщиков на сайт, работающий на 1С-Битрикс с решением Аспро:Максимум. Необходимо настроить фильтры параметров товаров, чтобы в карточках были указаны все характеристики, цена, описание и изображения. Исполнители должны указать цену, срок сдачи, опыт работы с 1С-Битрикс и примеры выполненных проектов.Закрыт3 года назад
Требуется специалист по Тильде для постоянного улучшения дизайна и удобства интернет-магазина. Необходимы правки и консультации по веб-программированию. Опыт в работе с Тильдой обязателен.Закрыт3 года назад
Требуется убрать город из ссылок типа записей Listing на Wordpress. Необходимо изменить структуру URL, чтобы ссылки выглядели без указания города, сохранив при этом функциональность. Задача требует понимания особенностей работы с постоянными ссылками в теме Wordpress.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в написании парсера для сайта с авторизацией. Необходимо разобраться с получением данных через библиотеку request после успешного логина. Проблема заключается в получении некорректной страницы с минимальной информацией. Ищу совет по решению данной задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать копию простого 2-ух страничного сайта с выводом всей информации из предоставленного JSON. Заказ срочный, требуется качественное выполнение задания.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется завершить веб-сайт на английском языке. Необходима доработка существующего проекта с учетом всех функциональных и дизайнерских элементов. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать парсер для соцсети ВКонтакте, который будет собирать данные пользователей и создавать папки с их ID. В каждой папке должны храниться фотографии, а нейросеть будет определять, есть ли у человека избыточный вес. Необходим опыт в веб-программировании и работе с нейросетями.Закрыт3 года назад