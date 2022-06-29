Требуется разработка бота для сайта sorare.com, который будет регулярно проверять рынок на наличие NFT карточек футболистов. Бот должен сравнивать цены с данными из гугл таблицы и автоматически покупать карточку, если цена ниже на 10%. Основная задача - автоматизация покупки карточек Limited, Rare и Super Rare.
Подправить скрипт сохранения куки __cfwaitingroom на С#
Есть скрипт https://github.com/lesovich4/vfsglobal который сохранял куки cloudflare на сайте https://row2.vfsglobal.com/PolandBelarus-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3T7EbygDK+7ECJT8O+dWpxGw== для подмены времени ожидания
те какой смысл. на сайт ломится много юдей, срабатывает защита cloudflare и включается комната ожидания на определенное время, после которого тебя пусает на сайт. а если подменить куки, то время всегда 1 минута и ждать практически не нужно.
недавно на сайте что-то изменили и скрипт перестал работать. автор из-за загруженности в нем копаться не хочет.
собственно его и нужно изменить.
защита срабатывает каждую среду после 8.00
Пример страницы с комнатой ожидания в прикрепленном файле
Возможно, тут изменить всего пару строк, а может и половину, сам не знаю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима автоматизация процесса распределения покупателей по группам в API Ecvid на основе суммы заказов. После достижения определенной суммы заказа, покупатель должен автоматически переходить в другую группу с изменением скидки. Решение должно быть применимо для двух магазинов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить задачи по доработке интерактивной карты на Leaflet. Исправить режимы построения маршрутов: авторежим и прямые линии. Заменить Google Elevation API на Open-Elevation API и обновить API Яндекс.Карт. Удалить обращения к Google при загрузке карты.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать скрипт для мониторинга новых постов в Twitter и Reddit без необходимости логина. Скрипт должен интегрироваться с сервисами накрутки через API, уведомлять Telegram-группу о новых постах, проверять баланс сервисов и выполнять другие функции. Веб-панель должна поддерживать настройки проектов и общие API ключи. После разработки потребуется поддержка для устранения нюансов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разработка PHP-скрипта для импорта данных с topvisor.com через API. Скрипт должен импортировать список проектов, запросы и позиции, записывая данные в базу данных MySQL с использованием PDO. Доступ к аккаунту и базе данных будет предоставлен. Возможность дальнейшего сотрудничества для выполнения аналогичных задач.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания 3D-сцены с наборами примитивов на Processing. Проект включает генерацию уникальных сцен городов, вращение камеры, симуляцию осадков. Необходимы примитивные модели зданий в различных стилях: Азия, Америка, Европа. Обсуждение объема и сроков работ с разработчиком.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функционал, который будет уменьшать числовое значение, связанное с определенным словом из файла 123.txt, на 1000 каждую секунду. При достижении нуля должно отображаться сообщение 'jerry'. Задача предполагает использование JavaScript и PHP без визуального представления результата.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется реализовать функционал работы с Local Storage в веб-программировании. Задача включает в себя сохранение, получение и удаление данных в локальном хранилище браузера.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать каталог ветеринарных клиник в США на WordPress с кастом пост тайпами и интеграцией Гугл карты. Задачи включают использование плагина Brikk, внедрение нового дизайна через Child тему, создание Post Type для отзывов и написание скрипта для импорта отзывов с API. Дизайны страниц и ТЗ предоставлены.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад