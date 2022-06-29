Есть скрипт https://github.com/lesovich4/vfsglobal который сохранял куки cloudflare на сайте https://row2.vfsglobal.com/PolandBelarus-Appointment/Account/RegisteredLogin?q=shSA0YnE4pLF9Xzwon/x/ASnHZRMROGDyz5YljrTPrmD7weWKDzHm/9+x4kyou3T7EbygDK+7ECJT8O+dWpxGw== для подмены времени ожидания

те какой смысл. на сайт ломится много юдей, срабатывает защита cloudflare и включается комната ожидания на определенное время, после которого тебя пусает на сайт. а если подменить куки, то время всегда 1 минута и ждать практически не нужно.

недавно на сайте что-то изменили и скрипт перестал работать. автор из-за загруженности в нем копаться не хочет.

собственно его и нужно изменить.

защита срабатывает каждую среду после 8.00

Пример страницы с комнатой ожидания в прикрепленном файле

Возможно, тут изменить всего пару строк, а может и половину, сам не знаю