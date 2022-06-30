Нужен бот для sorare

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок535 просмотров

Есть сайт sorare.com, где продаются NFT карточки футболистов.

Есть гугл табличка, в которой список игроков, а также цены на три вида карточек — Limited, Rare, Super Rare.

Нужно, чтобы бот регулярно (конечно, как можно чаще) проверял рынок на https://sorare.com/market/transfers (там есть выбор по игроку и сортировка от самой низкой цены) и покупал игрока, если есть карточка соответствующего типа, которая дешевле на 10% от той цены, которая указана в табличке

Затем нужно будет продавать карточку, но это уже другая история, для начала нужно купить)

NFT
3 года назад
guest_1652880563094
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Аркесов
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
558 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • API Ecvid автоматизировать распредление по группам покупателей

    Необходима автоматизация процесса распределения покупателей по группам в API Ecvid на основе суммы заказов. После достижения определенной суммы заказа, покупатель должен автоматически переходить в другую группу с изменением скидки. Решение должно быть применимо для двух магазинов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа над картой на Leaflet

    Необходимо выполнить задачи по доработке интерактивной карты на Leaflet. Исправить режимы построения маршрутов: авторежим и прямые линии. Заменить Google Elevation API на Open-Elevation API и обновить API Яндекс.Карт. Удалить обращения к Google при загрузке карты.

    Git
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для работы с сервисами накрутки с веб-панелью

    Необходимо создать скрипт для мониторинга новых постов в Twitter и Reddit без необходимости логина. Скрипт должен интегрироваться с сервисами накрутки через API, уведомлять Telegram-группу о новых постах, проверять баланс сервисов и выполнять другие функции. Веб-панель должна поддерживать настройки проектов и общие API ключи. После разработки потребуется поддержка для устранения нюансов.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать php скрипт для импорта данных с topvisor.com , через их API .

    $10

    Требуется разработка PHP-скрипта для импорта данных с topvisor.com через API. Скрипт должен импортировать список проектов, запросы и позиции, записывая данные в базу данных MySQL с использованием PDO. Доступ к аккаунту и базе данных будет предоставлен. Возможность дальнейшего сотрудничества для выполнения аналогичных задач.

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Processing разработчик, создание 3д сцены и набора примитивов

    Требуется разработчик для создания 3D-сцены с наборами примитивов на Processing. Проект включает генерацию уникальных сцен городов, вращение камеры, симуляцию осадков. Необходимы примитивные модели зданий в различных стилях: Азия, Америка, Европа. Обсуждение объема и сроков работ с разработчиком.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Уменьшение

    Необходимо реализовать функционал, который будет уменьшать числовое значение, связанное с определенным словом из файла 123.txt, на 1000 каждую секунду. При достижении нуля должно отображаться сообщение 'jerry'. Задача предполагает использование JavaScript и PHP без визуального представления результата.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Local Storage

    $10

    Требуется реализовать функционал работы с Local Storage в веб-программировании. Задача включает в себя сохранение, получение и удаление данных в локальном хранилище браузера.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Каталог клиник на WordPress с Гугл картой

    Необходимо разработать каталог ветеринарных клиник в США на WordPress с кастом пост тайпами и интеграцией Гугл карты. Задачи включают использование плагина Brikk, внедрение нового дизайна через Child тему, создание Post Type для отзывов и написание скрипта для импорта отзывов с API. Дизайны страниц и ТЗ предоставлены.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать калькулятор на тильда

    Требуется разработка калькулятора на платформе Тильда. Важно, чтобы он был собран на конструкторе, без передачи доступа, с возможностью копирования на свой сайт. Обсуждение цены и сроков в личных сообщениях. Техническое задание приложено.

    Tilda
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад