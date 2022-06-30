Необходима автоматизация процесса распределения покупателей по группам в API Ecvid на основе суммы заказов. После достижения определенной суммы заказа, покупатель должен автоматически переходить в другую группу с изменением скидки. Решение должно быть применимо для двух магазинов.
Нужен бот для sorare
Есть сайт sorare.com, где продаются NFT карточки футболистов.
Есть гугл табличка, в которой список игроков, а также цены на три вида карточек — Limited, Rare, Super Rare.
Нужно, чтобы бот регулярно (конечно, как можно чаще) проверял рынок на https://sorare.com/market/transfers (там есть выбор по игроку и сортировка от самой низкой цены) и покупал игрока, если есть карточка соответствующего типа, которая дешевле на 10% от той цены, которая указана в табличке
Затем нужно будет продавать карточку, но это уже другая история, для начала нужно купить)
Заявки фрилансеров
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