Есть сайт sorare.com, где продаются NFT карточки футболистов.

Есть гугл табличка, в которой список игроков, а также цены на три вида карточек — Limited, Rare, Super Rare.

Нужно, чтобы бот регулярно (конечно, как можно чаще) проверял рынок на https://sorare.com/market/transfers (там есть выбор по игроку и сортировка от самой низкой цены) и покупал игрока, если есть карточка соответствующего типа, которая дешевле на 10% от той цены, которая указана в табличке

Затем нужно будет продавать карточку, но это уже другая история, для начала нужно купить)